Tribunale - Il complice sarà giudicato con l'abbreviato - Entrambi sono stati rimessi in libertà dopo la convalida - Sequestrati 40 grammi di marijuana

Orte – (sil.co.) – Arrestato per spaccio con un cinquantenne, chiede la messa alla prova il pusher ventenne di Gallese.

Nascondevano 40 grammi di marijuana in casa, è stato convalidato ieri dal giudice Giacomo Autizi l’arresto del cinquantenne e del ventenne di Gallese fermati martedì pomeriggio dai carabinieri della stazione di Orte per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ma le strade dei due imputati sono destinate a separarsi. Uno ha chiesto l’abbreviato, l’altro la messa alla prova.

I militari, che da tempo stavano seguendo i movimenti della coppia sospettando che avessero messo in piedi un giro di spaccio tra Gallese e Orte, hanno perquisito le rispettive abitazioni, sequestrando a casa del cinquantenne 20 grammi di marijuana, già suddivisa in piccole dosi, mentre nell’abitazione del ventenne sono stati trovati altri 20 grammi sempre di marijuana, anch’essa già suddivisa in dosi, un bilancino di precisione, denaro contante di piccolo taglio provento di spaccio e altro materiale d’interesse info-investigativo.

Ieri il giudice Autizi, convalidando l’arresto, ha rigettato la richiesta di misura cautelare del pm, disponendo per entrambi la liberazione.

Il cinquantenne, difeso dall’avvocato Daniela Locci, sarà processato per direttissima il prossimo 30 novembre col rito abbreviato. che in caso di condanna prevede lo sconto di un terzo della pena.

Il difensore del ventenne, avvocato Daniela Fieno, ha invece anticipato la richiesta di messa alla prova per il suo assistito che, nel frattempo, dovrà comparire anche lui di nuovo davanti al giudice fra quattro mesi. Dopo avere giudicato il coimputato, Autizi si asterrà e il suo caso finirà davanti a un altro giudice per la definizione.

24 luglio, 2020