“Che fine hanno fatto i soldi per asfaltare le strade?”

La segnalazione di Francesca Mori: "L'assessora Allegrini faccia un giro in via Zara, via Friuli e via Gorizia: buche enormi e marciapiedi inesistenti"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Qualche mese fa l’assessore Allegrini in un articolo su Tusciaweb ha dichiarato che erano pronti i soldi per asfaltare diverse strade a Viterbo e il primo quartiere sarebbe stato l’Ellera.

Siamo a luglio e ancora non si è visto nulla. Invece di approfittare del lockdown quando tutti eravamo chiusi in casa e si poteva lavorare nelle strade con tranquillità e senza traffico, non è stato fatto nulla. La situazione è degenerata. Invito l’assessore a fare un giro in via Zara, via Friuli e via Gorizia.

Buche enormi, marciapiedi inesistenti, donne con passeggini e disabili costretti a camminare in mezzo alla strada. Erba dappertutto. Insomma vogliamo mantenere queste promesse? O questi soldi sono già stati spesi per Santa Rosa o per la rotatoria davanti al cimitero?

Una volta per tutte vogliamo la verità e sapere dove sono finiti questi soldi perché siamo cittadini onesti che pagano le tasse e hanno votato e meritiamo rispetto e sincerità. E da una donna mi aspetto di più: sensibilità, trasparenza e senso del dovere. Buon lavoro assessore.

Francesca Mori

7 luglio, 2020