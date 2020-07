Viterbo - Alta tensione in comune - Ai ferri corti i due gruppi che sostengono l'amministrazione Arena e la maggioranza trema

Viterbo – (g.f.) – Fratelli d’Italia contro Fondazione, gli assessori abbandonano la giunta.

Alta tensione stamani in comune.

Riunione convocata per approvare provvedimenti proposti anche da Paolo Barbieri, assessore in quota Fondazione.

Prima di votare, Laura Allegrini e Marco De Carolis (FdI) se ne sono andati. Non perché contrari rispetto al contenuto delle delibere. I due assessori si sono semplicemente fermati alla firma. Fondazione. No grazie.

Questo perché gli esponenti FdI riterrebbero la misura colma rispetto all’atteggiamento portato avanti dal gruppo capeggiato da Gianmaria Santucci.

Poco gradite posizioni e relative esternazioni su estate viterbese e piscina. Fanno capo a deleghe FdI e le critiche eccessive, quando non addirittura i voti contrari, non sono proprio piaciuti. Quindi, invece di votare no, stamani se ne sono andati.

Le delibere proposte poi sono state approvate, senza Fratelli d’Italia.

17 luglio, 2020