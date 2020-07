Viterbo - Comune - Gli assessori FdI lasciano la giunta e il capogruppo Buzzi nel precisare avverte i colleghi di Fondazione

Viterbo – “Non siamo interessati a una crisi che troveremmo inopportuna in un momento difficile come questo”. Gli assessori di Fratelli d’Italia lasciano la giunta in contrasto con i colleghi di Fondazione e il capogruppo FdI Luigi Maria Buzzi precisa. Solo un approfondimento.

“Come più volte accaduto anche nel recentissimo passato – spiega Buzzi – approfondire quanto viene proposto in giunta può essere opportuno per avere a disposizione tutti gli elementi utili ad una votazione consapevole di ciò che si sta decidendo per la città.

La democrazia, di cui ci riempiamo spesso la bocca, ha una sua complessità procedurale e politica che andrebbe rispettata sempre.

Non risulta da nessun atto che gli assessori in quota a Fratelli d’Italia si siano dissociati dalle proposte dei colleghi di giunta, così come il capogruppo in Consiglio non si è mai sottratto alla discussione con i propri colleghi e con il sindaco abbandonando i luoghi di confronto interni alla maggioranza a cominciare dalla chat.

Il vecchio Andreotti, che gli amici di Fondazione dovrebbero conoscere meglio di me, insegnava che a pensar male si fa peccato ma spesso di coglie nel segno. Che in questo caso fa il paio col bue che dice cornuto all’asino.

La saggezza popolare è una fonte inesauribile e potrei continuare, ma direi a tutti di stare tranquilli: noi intendiamo continuare a governare questa città e intendiamo continuare a farlo bene con questa maggioranza.

Ci auguriamo soltanto maggiore rispetto del lavoro e dell’impegno che mettiamo nella nostra attività.

Se poi, invece, qualcuno ritiene necessario un chiarimento a fronte di un comportamento semplicemente responsabile e, pur non dicendolo, auspica che si apra un confronto all’interno della maggioranza, noi ci siamo, con le nostre idee, come sempre al servizio della città”.

17 luglio, 2020