Giampieri jr e senior, Cancilla e Cataldi: è totocandidati

Civita Castellana - Elezioni comunali - Indiscrezioni sui primi nomi a sindaco dopo l'ufficializzazione di Selli (M5s) e Cavalieri (Rifondazione)

di Giuseppe Ferlicca

Civita Castellana – Per due candidati già in lizza, altri ne dovranno arrivare. Ritorno anticipato alle urne a Civita Castellana. Si vota il 20 e 21 settembre e i partiti si preparano a una campagna elettorale balneare.

Due formazioni, però, potranno prendersela più comoda, avendo già deciso almeno chi proporre alla guida.

Maurizio Selli, consigliere comunale uscente, è il nome indicato dal Movimento 5 Stelle per la carica di sindaco. Il primo a essere ufficializzato. Seguito a pochi giorni di distanza da Yuri Cavalieri (Rifondazione comunista), anche lui in consiglio comunale, reduce dalla breve esperienza nei banchi dell’opposizione.

Le altre formazioni sono alla ricerca di un valido nome, dopo l’uscita di scena anticipata di Franco Caprioli. Era sostenuto da una coalizione Lega – FdI e proprio da questi due partiti c’è attesa per capire come si muoveranno.

In area leghista, c’è chi sostiene che stiano pensando a un industriale civitonico da proporre alla guida dell’amministrazione. Un po’ come la volta scorsa. Un uomo non necessariamente d’estrazione politica.

Altrimenti, ci sarebbe Valerio Turchetti, che fece un passio indietro in favore di Caprioli e per un anno è stato presidente del consiglio.

Ma anche Fratelli d’Italia vorrebbe dire la sua. Magari con Luca Giampieri, consigliere comunale uscente, figlio dell’ex sindaco Maurizio Giampieri, oggi coordinatore provinciale FdI. Qualcuno indica anche lui come altra possibile scelta. Un ritorno.

Il partito di Giorgia Meloni ha pure il vicesindaco uscente Alberto Cataldi come alternativa.

Nel centrodestra resta l’incognita Forza Italia. Stavolta farà parte della coalizione? Tutto lascia intendere che andrà a finire così, ma non è detto. Sul fronte opposto, grandi manovre nel Partito democratico.

Il possibile candidato che circola nelle ultime ore è Domenico Cancilla, già in lista con Zezza sindaco, poco più di un anno fa. Ma da quelle parti dovranno fare i conti con Italia Viva. Il partito di Renzi si sta organizzando. Felice Casini, fresco di nomina a coordinatore provinciale, ha aperto le porte a tutti i partiti di buona volontà. Quanti entreranno?

19 luglio, 2020