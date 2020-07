Leonardo s’aggira per la città dei papi…

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Ieri nel centro storico le riprese della serie televisiva dedicata al genio di Da Vinci - FOTO

di Daniele Camilli

Viterbo – Ecco Leonardo. Da Vinci. L’inventore, lo scrittore, lo scienziato, che nel XV secolo, morì poi nel XVI, rivoluzionò un po’ tutto quanto. Un visionario, a cui la storia ha dato pienamente ragione. Uno che infatti te lo ritrovi nei film. Il più noto e blasonato, negli anni ’80. “Non ci resta che piangere”. Con Benigni e Troisi. E dove Leonardo s’inventava il treno, mentre Troisi e Benigni cercavano di ostacolare il viaggio di Colombo perché il fidanzato della sorella di Benigni attore era americano e così, impedendo la scoperta del nuovo continente, non l’avrebbe mai conosciuto.

Ieri Leonardo s’aggirava pure per Viterbo. Capelli e barba lunghi, taccuino in mano. A San Pellegrino, nella piazza principale del quartiere medievale. Un set blindato. Quello appunto di Leonardo, la serie televisiva che andrà in onda su Rai fiction alla fine di questo tormentato 2020. Una delle prime del dopo Covid. Sicuramente la prima che si vede a Viterbo da qualche mese a questa parte. In mezzo l’emergenza Coronavirus e un tessuto economico, soprattutto quello del centro storico viterbese, semplicemente devastato.

La serie è co-prodotta da Lux vide, Rai fiction, Big light production. Il tutto in associazione con France television e Rtve. Una serie co-finanziata e distribuita da Sony pictures television.

Lo staff del cast le foto non le vuole. Non vuole che si facciano, nonostante il suolo sia pubblico e il mestiere del giornalista imponga a tutti, a partire dal giornalista, il diritto-dovere di cronaca. Le foto alla fine vengono fuori, come giusto che sia.

Gli attori Aidan Turner, che interpreta appunto Leonardo, e Freddie Highmore. Nel cast c’è anche Giancarlo Giannini.

Ieri le riprese sono state fatte a Viterbo, con i cantieri aperti un po’ ovunque e le fioriere a fare da spartiacque tra un pezzo del campo base della produzione e le macchine che passano in piazza del comune. L’altro pezzo del campo sta invece al Sacrario, in piazza Martiri d’Ungheria. Nel parcheggio. Il primo pezzo di girato si fa in sala Regia, palazzo dei priori. Seduta al bar, di sotto in piazza, l’assessora allo sviluppo economico Alessia Mancini, che segue passo passo le riprese.

La seconda location è a piazza San Pellegrino. Già da San Carluccio s’intravedono attrezzi e comparse. Lungo la via il disegno, cinematografico, di una Viterbo a cavallo tra quattro e cinquecento. Quasi seicento anni fa. Ci sono gli attori, i cani e le galline. La scena riguarda i due attori principali. Ovviamente belli come il sole.

Sulla piazza, di tanto in tanto, si fa vivo pure qualche cavallo. La terza location è a Santa Maria Nuova, il chiostro longobardo. Capolavoro dimenticato della storia dell’arte viterbese. Qui dentro è stato allestito un patibolo e da parte c’è pure un manichino decapitato. Con l’ascia. Come ai vecchi tempi. Quelli di Leonardo, che aprivano alla Riforma. La riforma protestante che più tardi obbligò la Chiesa al concilio, sparigliando infine tutte le carte in nord Europa. Quella Riforma che Leonardo, molto attento alle vicende politiche del suo tempo, che è anche quello di Machiavelli e Guicciardini nella vicina Firenze, non fece neanche in tempo a vedere. Morirà infatti nel 1519, appena due anni dopo la pubblicazione a Wittenberg in Germania delle tesi di Lutero. E chissà, veramente, cosa ne avrebbe detto e pensato Leonardo. Quale parte, in fine dei conti, avrebbe preso.

Ieri il film è stato fatto a Viterbo. Oggi tocca alla Quercia. A nord del capoluogo. Qualche centinaio di metri più a valle, in viale Trieste, in una delle ville liberty là attorno, girò pure Fellini. I Vitelloni. Nell’Italia del dopoguerra. Leonardo, in quella del post Covid.

16 luglio, 2020