Lutto nel mondo della musica - Il maestro e compositore aveva 91 anni - Deceduto per le conseguenze di una caduta

Roma – È morto Ennio Morricone. Lutto nel mondo della musica.

Compositore, musicista, direttore d’orchestra e arrangiatore italiano, avrebbe compiuto 92 anni a novembre.

Era ricoverato in una clinica a Roma dove si è spento questa mattina all’alba, dopo essere caduto e rotto un femore.

I funerali si svolgeranno in forma privata, come hanno fatto sapere dalla famiglia, attraverso Giorgio Assumma, legale e amico di Morricone. Il maestro è rimasto lucido fino all’ultimo e ha salutato la moglie Maria che gli è rimasta accanto fino all’ultimo. Proprio alla moglie, nel 2016 aveva dedicato la vittoria dell’Oscar.

A Morricone è legato un pezzo importante della storia della musica legata alle colonne sonore dei film. Conosciuto in tutto il mondo, è diventato famoso con gli spaghetti western e la collaborazione con Sergio Leone.

Ma ha lavorato con tutti i grandi del cinema, da Bertolucci a Carpenter e vinto due primi Oscar, nel 2007 quello alla carriera, dopo essere stato nominato per cinque volte dal 1979 al 2001. L’altro nel 2016 per la musica nel film The Hateful Eight di Quentin Tarantino che gli è valso anche il Golden Globe.

È stato premiato anche con tre Grammy Awards, quattro Golden Globes, sei Bafta, undici Nastri d’argento, dieci David di Donatello, due European Film Awards, un Leone d’Oro alla carriera e un Polar Music Prize.

Le sue musiche sono state utilizzate in una sessantina di film che hanno ottenuto vari premi e in totale ha venduto oltre 70 milioni di dischi.

Ha lavorato molto negli Usa per Hollywood. Si sono avvalsi della sua musica per i loro film, grandi registi americani come John Carpenter, Brian De Palma, Mike Nichols, Oliver Stone e Quentin Tarantino.

Sue le colonne sonore di film quali Mission e The Untouchables – Gli intoccabili, tutti nominati all’Academy Award. Ma sono sue le musiche di Per un pugno di dollari, C’era una volta in America, Nuovo cinema Paradiso.

6 luglio, 2020