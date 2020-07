Orte vola sopra il 21% di stranieri residenti

Il giornale di mezzanotte - Istat - Nel 2019 ancora in aumento il rapporto tra cittadini non italiani e popolazione totale - La percentuale più bassa della provincia a Ischia di Castro - TABELLE

di Alessandro Castellani

Condividi la notizia:











Orte – È ancora Orte il comune della provincia di Viterbo col maggior numero di stranieri residenti. Le elaborazioni sui nuovi dati Demo Istat, aggiornati al 31 dicembre 2019, confermano il primato del comune al confine con l’Umbria nel rapporto tra cittadini non italiani e popolazione totale.

Un rapporto che addirittura cresce di quasi 4 punti percentuali rispetto alle precedenti rilevazioni e, con 2002 stranieri registrati su 9449 abitanti, schizza fino al 21,19%.

Per quanto riguarda le nazionalità, gli stranieri più presenti sul territorio ortano sono i romeni (ben 632), seguiti da 161 nigeriani e 111 bengalesi. A seguire ancora Senegal, Camerun, Costa d’Avorio, Ucrania e Albania, tutti sopra i 50 residenti. In totale, il comune Orte accoglie cittadini di 93 diverse nazioni estere.

Cresce, ma non quanto Orte, anche Monterosi, altro territorio della provincia di Viterbo logisticamente molto ben collegato con Roma. Qui gli stranieri sono 849 su 4782 abitanti totali, con una percentuale del 17,75%. Si tratta in grandissima maggioranza di romeni (528), ma è nutrita anche la comunità moldava, con 69 persone.

Rimane lo stesso dell’anno scorso anche il terzo comune della Tuscia con la percentuale più alta di cittadini non italiani: sempre Arlena di Castro, che però vede diminuire il suo rapporto al 14,69%, con 123 stranieri su 837 abitanti. Qui il primato dei residenti romeni non è dominante come a Orte e Monterosi ed è quasi uguagliato dai macedoni (43 contro 34).

Se i primi tre comuni nella classifica degli stranieri sono gli stessi del 2018, qualche cambiamento si registra nella parte opposta della lista. In ultima posizione, infatti, non c’è più Vejano, ma Ischia di Castro, con il 4,29% (99 su 2235). Percentuali leggermente superiori per Farnese (4,39%) e Vitorchiano (5,10%).

Viterbo conta 6931 cittadini stranieri su 67mila 384 (il 10,28%), mentre il comune della Tuscia sopra i 10mila abitanti con la percentuale più alta è Civita Castellana, col 13,62%.

Rispetto al 2018 è in leggera crescita il dato globale della provincia di Viterbo, che passa dal 10,05% delle scorse rilevazioni all’attuale 10,22%, con 32mila 307 stranieri su 316mila 142 abitanti.

La parte del leone, come facilmente intuibile, la fa la Romania, che conta oltre 14mila suoi cittadini nella Tuscia. Le altre nazioni sopra quota mille sono Albania, Marocco e Ucraina.

In lieve aumento rispetto all’anno scorso anche la percentuale di stranieri in tutta la regione Lazio (11,64% contro 11,62%) e quella nazionale (8,70% contro 8,66%)

Va specificato che i dati pubblicati dall’Istat sono definiti ancora “provvisori” e pertanto potrebbero subire aggiustamenti in futuro.

Alessandro Castellani

– I dati dell’anno scorso: Stranieri, Orte fa il picco col 17,34%

Condividi la notizia:











27 luglio, 2020