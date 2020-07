Pagliaroli, l’amore per la divisa ereditato dal padre maggiore dell’esercito

Frontale moto-furgone sulla Tuscanese - Oggi l'addio al militare dell'Aves morto a 47 anni - I funerali al duomo di Orvieto

Tuscania – L’addio a Maurizio Pagliaroli, il 47enne morto nell’incidente con la moto sulla Tuscanese. I funerali del maresciallo dell’Aves di Viterbo si terranno alle 11 di questa mattina al duomo di Orvieto, sua città d’origine. Nella caserma dell’Aviazione dell’esercito è invece stata allestita la camera ardente, aperta fino a ieri sera.

In tanti si stringeranno al dolore del padre Umberto, granatiere in pensione al Piave di Orvieto e attuale socio dell’Associazione nazionale granatieri di Sardegna. Il padre, maggiore, ha trasmesso l’amore per la divisa a Maurizio e all’altro figlio Andrea. Entrambi, infatti, sono militari dell’esercito. Andrea, anche lui granatiere, è in servizio alla caserma Grandin di Roma.

La famiglia Pagliaroli, pur essendo originaria di Orvieto, era conosciuta e stimata pure nella Tuscia. Maurizio, prima di essere trasferito all’Aves, era stato allo Stato maggiore dell’esercito a Roma. Molto apprezzato nel suo lavoro, chi lo conosceva lo ricorda come “un giovane uomo di animo buono. Serio, disponibile, gentile, generoso e operoso. Una grave perdita”. Maurizio è stato sempre appassionato di moto.

E mercoledì era proprio in sella alla sua Ducati quando, intorno alle 17 e 30, si è scontrato frontalmente con un Fiat Doblò sulla Tuscanese. Uno schianto violentissimo, che gli è costato la vita. Maurizio è morto sotto gli occhi della moglie, che era con lui sulla moto. La coppia aveva appena festeggiato l’ottavo anniversario di matrimonio e aveva deciso di fare un giro al mare. Poi la tragedia, sui tornanti poco prima di Tuscania.

La donna è rimasta gravemente ferita ed è stata ricoverata in codice rosso al policlinico Gemelli di Roma. Fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita. In queste ore sono tanti i messaggi di cordoglio e di affetto che le stanno arrivando. La morte di Maurizio è stata uno shock per la sua famiglia, per i suoi amici e per i tanti che lo conoscevano. È stata uno shock per tutta la Tuscia.

4 luglio, 2020