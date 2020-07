“Parco di via Frezzolini, coinvolgeremo i giovani nella stesura del regolamento”

Vignanello - L'amministrazione comunale replica alla minoranza

Vignanello– Riceviamo e pubblichiamo – Chi di noi, da ragazzi, non ha mai passato almeno una sera d’estate fino a notte fonda con gli amici a parlare al fresco nell’inconsapevolezza del disturbo che si poteva arrecare ai residenti: in colonnetta, in piscina a Vallerano, alla Valle ecc.

A Talano, con l’arrivo dell’estate, ritornano puntuali le lamentele: corse con motorini “modificati”, urla, strilli e litigi fino a notte fonda. Quest’anno oltre al tradizionale punto di ritrovo del campo sportivo si aggiunge anche il parco di via Frezzolini.

La minoranza in consiglio comunale ha proposto una sorta di “coprifuoco” dopo le 22 per contrastare queste “intemperanze” e la votazione immediata di un regolamento di cui la maggioranza ne veniva a conoscenza solo in quella sede. La risposta non poteva che essere negativa viste le modalità; ci si aspettava un dibattito non una forzatura.

Comprendiamo però benissimo la somma urgenza della questione di via Frezzolini per il capogruppo di minoranza…ma…cosa dire delle altre zone del paese in cui il problema si propone a fasi alterne da anni? Cosa è stato messo in atto per fronteggiare quelle situazioni dall’amministrazione di cui egli ne è stato autorevole esponente?

Evidentemente la questione non era poi di così facile risoluzione altrimenti la proposta di regolamento, visto che non c’era neanche l’opposizione, sarebbe già stata norma. Dovremmo forse supporre la mancanza di analogo interesse per le altre zone?

La questione va oltre la lettura emotiva del problema e ci sembra corretto coinvolgere anche i giovani nella stesura di un regolamento comunale così importante che li riguarda! Crediamo nella partecipazione giovanile e non sono solo parole astratte per noi! È un metodo! Non siamo affatto INSENSIBILI al disagio di chi abita lì come si sta tentando di veicolare in tutti i modi possibili…

Il nostro approccio ai problemi è solo diverso. Ci dispiace molto per gli abitanti di via Frezzolini che stanno vivendo questa situazione e cercheremo di spiegarvi cosa intendiamo fare concretamente per affrontare il problema:

– abbiamo chiesto il supporto delle forze dell’ordine, che ringraziamo moltissimo e che già venerdì sera, dopo le 23, sono intervenute per attività di prevenzione e contrasto;

– Le ordinanze ci sono già, non ne servono altre, il difficile è proprio farle rispettare e per questo motivo, provvederemo a strettissimo giro a mettere in atto ciò che può essere maggiormente efficace; un sistema di telecamere su tutta l’area a servizi del comparto e anche sulla pertinenza che sta allestendo la Classe 79 a cui va il nostro ringraziamento per quanto sta facendo per la comunità.

Ci teniamo a specificare, che il tutto sarà finanziato con fondi che l’amministrazione precedente, in modo leggero e superficiale, non ha mai accertato, a fronte di anticipazioni fatte dal nostro comune per altri enti e purtroppo mai reclamate; somme importanti che sarebbero passate “in cavalleria” senza una ricostruzione certosina attraverso gli atti e un controllo scrupoloso da parte nostra. Di tutto ci si può accusare ma “i perditempo” sono decisamente altrove.

Amministrazione comunale Vignanello

5 luglio, 2020