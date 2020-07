Si schianta con la moto contro il guard rail, muore ragazzo di 28 anni

Marta - Tiziano Vittori stava rientrando a casa questa mattina quando ha avuto il terribile incidente sulla Verentana

Marta – Fuori strada con la moto, è Tiziano Vittori il centauro morto sulla Verentana.

Il terribile incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 3,30 sulla Verentana all’altezza del supermercato Conad di Marta.

Vittori, molto conosciuto a Montefiascone, era in sella alla sua moto quando, per cause in corso d’accertamento, avrebbe perso il controllo scontrandosi contro il guard rail in una curva.

A dare l’allarme un’automobilista che ha visto la moto incastrata sotto il guard rail ancora accesa.

Immediata la chiamata ai carabinieri che in pochi minuti si sono recati sul posto trovando il corpo del giovane a circa centocinquanta metri da dove è avvenuto l’urto.

Sul posto sono intervenuti i militari dell’aliquota radiomobile della compagnia di Montefiascone insieme ai colleghi delle stazioni di Marta e Bolsena e ai sanitari del 118.

I carabinieri hanno gestito la viabilità ed effettuato i rilievi per risalire all’esatta dinamica dell’incidente.

Vittori, prima dell’incidente, si sarebbe incontrato con la fidanzata a Marta e al momento dell’uscita di strada stava rientrando a casa.

La salma del giovane è stata recuperata dall’impresa funebre Alo.

Il 28enne aveva la passione per le moto e la notizia della sua morte ha lasciato senza parole l’intera comunità di Montefiascone.

Tantissimi i messaggi di cordoglio che amici e conoscenti hanno scritto sulla bacheca del suo profilo Facebook.

30 luglio, 2020