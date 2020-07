“I soldi ci sono, a settembre asfaltature all’Ellera”

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Comune - L'assessora Allegrini (Lavori pubblici) risponde alla lettrice di Tusciaweb e fa il punto sugli interventi alle strade cittadine

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo la risposta dell’assessora ai lavori pubblici Laura Allegrini alla segnalazione di Francesca Mori, sui soldi per asfaltare le strade – I soldi per le asfaltature ci sono. Un milione e 800mila euro (a cui si aggiungono 630mila euro per le frazioni). Nè un centesimo in più, nè un centesimo in meno rispetto all’importo stanziato lo scorso settembre con l’avanzo di bilancio.

Tale importo, un milione e 800mila euro circa, è stato già impegnato per la realizzazione degli interventi di asfaltatura più volte illustrati nei mesi scorsi. Interventi che sono stati suddivisi in quattro lotti e affidati all’ufficio gare e appalti.

Conosco benissimo lo stato delle strade del quartiere Ellera indicate dalla signora. Più di una volta ci sono stata per dei sopralluoghi.

Non a caso, le stesse vie sono tra le prime della lista. Oltre tali vie, via Zara, via Pola, via Gorizia, saranno oggetto di lavori anche via Ticino, via Dora Riparia, via Friuli, via C. Alvaro, via I Maggio, via XXIV Maggio, via Fleming, via m.llo M. Romiti, via delle Pietrare, piazza Martiri d’Ungheria, la piccola rotatoria di piazza Crispi, strada Sterpaio, ponte del Diavolo, il parcheggio di via C. Cattaneo.

I lavori di asfaltatura, come più volte ho avuto modo di dire pubblicamente, sia prima che dopo l’emergenza Covid, sarebbero dovuti partire in primavera.

Ad oggi, dei quattro lotti, due sono stati esaminati, i lavori verranno consegnati a luglio. Per gli altri due lotti, le gare sono in corso di espletamento.

Nello specifico, la scadenza per le procedure di gara del lotto riguardante il quartiere Ellera è stata prorogata due volte, a seguito dei dpcm emanati dal governo durante l’emergenza epidemiologica. La commissione sta procedendo all’espletamento della gara. La procedura dovrebbe essere completata in questi giorni, salvo ricorsi.

Questo significa che si potrà verosimilmente asfaltare il prossimo settembre. Stesso periodo in cui partirà l’asfaltatura di via m.llo Romiti, via Fleming e via delle Pietrare. Sono invece già completate le gare per il lotto di via Corrado Alvaro e frazioni.

In questo caso, i lavori partiranno a breve. Nel dettaglio, conti alla mano, 574mila euro è la somma stanziata per le Pietrare, comprese via Fleming e via m.llo Romiti, 400mila euro per via Corrado Alvaro, piazza Martiri d’Ungheria, via I Maggio, via XXIV Maggio e rotatoria piazza Crispi, 659mila euro per il quartiere Ellera, 95mila euro per Ponte del diavolo e per il parcheggio di via C. Cattaneo, 94mila euro per strada Sterpaio.

L’importo complessiva è di 1.822.000 euro. A causa dell’emergenza Covid abbiamo necessariamente dovuto rivedere le tempistiche. Ma non le somme stanziate. Quelle sono rimaste invariate.

Laura Allegrini Assessora ai Lavori Pubblici

9 luglio, 2020