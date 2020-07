Nuovo sversamento nel lago, scatta il divieto di balneazione e di pesca

Montefiascone – Ex Cobalb - Nell’area della stazione di sollevamento numero 14 per una superficie acquea di circa 5mila metri quadrati – La fuoriuscita di liquidi è avvenuta tra martedì e mercoledì – L’area è stata delimitata dalla polizia locale

Montefiascone – Nuovo sversamento ex Cobalb nel lago, scatta il divieto di balneazione e di pesca.

Nella serata tra martedì e mercoledì mattina, per cause in corso d’accertamento, un nuovo sversamento dell’anello di depurazione ex Cobalb ha interessato il lungolago di Montefiascone nelle vicinanze delle stazione di sollevamento numero quattordici nella zona che dal Faro porta a Marta.

Sul posto sono intervenuti i tecnici della Talete per riparare il guasto.

Inoltre ieri mattina gli agenti della polizia locale di Montefiascone, constatata la fuoriuscita di liquidi dall’anello di depurazione che si è riversata sulla strada, sulla spiaggia e poi nelle acque del lago di Bolsena, hanno chiuso la parte di spiaggia interessata con paletti e nastro segnaletico per non far avvicinare turisti e bagnanti.

La polizia locale ha segnalato al sindaco la fuoriuscita tramite una specifica relazione.

Per salvaguardare la salute pubblica il sindaco di Montefiascone ieri ha emesso di divieto di balneazione e di pesca nell’area interessata dallo sversamento.

“Si ordina – si legge nell’atto – il divieto temporaneo di balneazione e di pesca, fino ad esito analitico favorevole, nel tratto di lago esteso, da cinquanta metri sud a cinquanta metri nord all’altezza della stazione di sollevamento 14 (ex Cobalb) nel tratto che dal Faro porta a Marta, per una superficie acquea complessiva di circa 5mila metri quadrati”.

Questo è stato l’ultimo di una serie di sversamenti avvenuti sul lungolago di Montefiascone nel 2020.

Infatti nel mese di aprile ci sono state diverse fuoriuscite di liquidi dall’anello di depurazione che hanno interessato la zona vicina alla stazione di sollevamento dieci sulla strada bianca del lungolago in direzione Bolsena.

Sversamenti finiti nelle acque del lago che si sono purtroppo ripetuti anche nel mese di luglio sempre nella stessa area con l’intervento di carabinieri, tecnici Talete e carabinieri forestali.

Anche in quella zona è scattato il divieto di balneazione e di pesca con tanto di cartelli affissi.

Infatti l’ordinanza del sindaco numero 40 del 13 maggio ha emesso “il divieto temporaneo di balneazione e di pesca fino ad esito analitico favorevole nel tratto di lago esteso, da cinquanta metri sud a cinquanta metri nord dal punto di coordinate geografiche 42.5538-11.9962 , per una superficie acquea complessiva di circa 5mila metri quadrati” a causa della presenza riscontrata da parte dell’Arpa Lazio di “una carica batterica riconducibile ad eschirichia coli superiore ai valori limite”.

Michele Mari

23 luglio, 2020