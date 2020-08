Il giornale di mezzanotte - Maltempo - Viterbo - I racconti di Ilenia Selvaggini e Sandra Paiolo, una con la mamma in ospedale dopo la tromba d'aria, l'altra residente in strada Rinaldone

Viterbo – (s.m.) – “Casa non esiste più”. Ilenia Selvaggini, 42 anni, viterbese, non fa che ripeterlo.

Lei abita a Roma ed era nella capitale quando una violenta tromba d’aria ha travolto due palazzine a due piani in strada Rinaldone, a Viterbo, dove vivono cinque famiglie. In una delle case abita sua madre.

“Ora è al pronto soccorso”, dice, col vento che sferza ancora e rende difficile parlare al telefono. Prova a entrare in casa, ma il vento si sente lo stesso: non c’è più il tetto.

“Mamma si è tagliata con dei vetri mentre cercava di soccorrere mia zia, che è caduta e ha sbattuto la testa: sono entrambe a Belcolle – spiega -. Io non c’ero, ero a Roma, ma in un attimo è stato l’inferno: sono caduti gli alberi, è saltato il tetto, scoppiati i vetri, è volata via la copertura del capannone che usavamo come rimessa agricola e ne è venuta giù una parte. C’è qui fuori un apetto che non è nostro, non sappiamo di chi sia, né da dove sia arrivato qui”.

Lamiere ovunque. Niente luce, né acqua, né corrente. Questo pezzo di campagna oltre la zona industriale del Poggino, dov’era il vecchio ristorante Rinaldone, è stato praticamente devastato. Danni enormi alle due palazzine l’una di fronte all’altra, che adesso hanno un aspetto spettrale: tegole a terra, persiane spaccate, il vento che fa ondeggiare le tende fuori dalle finestre senza più vetri.

“Cinque famiglie non hanno più una casa”, afferma Ilenia. Nel momento in cui ci parla sta aspettando i vigili del fuoco per l’agibilità e non può andare in ospedale da sua madre. “Indipendentemente dall’agibilità, qui non si può stare di sicuro. Non penso si possa neanche ristrutturare, questa casa. Secondo me va solo buttata giù”.

Con lei c’è Sandra Paiolo, 36 anni, sua cugina. Abita nello stesso stabile della mamma di Ilenia, la palazzina grigia. Nell’edificio davanti, quello dalle pareti gialle, ancora più danneggiato, ci sono le sue sorelle con mariti e figli. “Abbiamo avuto danni ai tramezzi, piante sradicate, non ci sono più le tegole e la rimessa in lamiera – dice -. Casa delle mie sorelle ha problemi ancora più seri, tra il tetto sfondato e i danni all’intercapedine. Io a casa non c’ero: c’era mia madre, che abita nella palazzina grigia, con il mio nipotino di 7 anni. Hanno avuto paura ma stanno bene”.

Per la notte scorsa hanno trovato tutti una soluzione. Nei prossimi giorni si vedrà. Bisognerà valutare l’entità dei danni.

Il comune ha messo a disposizione alloggi dei servizi sociali, ma quasi tutti si sono arrangiati da parenti o amici, qualcuno in altre case di proprietà.

31 agosto, 2020