Viterbo – “Gestite 2400 pratiche tra concorsi e gps”. Silvia Somigli, segretario organizzativo regionale Uil scuola con delega a Viterbo, ringrazia lo staff, i collaboratori e chi si è prodigato per espletare le domande di iscritti e non in vista delle importanti scadenze dei prossimi mesi.

“In queste ultime settimane – dice Somigli – è stato fatto un lavoro egregio relativamente alle domande delle gps e dei concorsi. Abbiamo gestito fino a 2400 pratiche, di cui 1300 delle graduatorie e 1100 dei concorsi.

Un record di consensi in termini di pratiche espletate.

Lo abbiamo fatto, in maniera del tutto gratuita e volontaria da parte dei nostri operatori. Abbiamo assistito i nostri iscritti e tante persone nuove si sono iscritte al sindacato che in questi ultimi anni ha rafforzato, implementato e consolidato la presenza su Viterbo e provincia”.

Conclude Somigli: “La Uil scuola si riconferma come sindacato presente che pone al centro della sua azione la persona. Nell’interesse di tutti e di ciascuno”.

9 agosto, 2020