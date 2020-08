“La città dei papi è la Hollywood italiana”

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Sul settimanale Tv Sorrisi e Canzoni che svela: "George Clooney voleva comprarci casa"

di Daniele Camilli

Viterbo – “Per Fellini e Sordi era un paradiso”, “i papi si rifugiavano qui”, “Dante citava le terme” e “Tina Cipollari”, opinionista di Uomini e donne, “è devota a Santa Rosa”. Benvenuti a Viterbo, “la nostra Hollywood”. Almeno secondo il settimanale del gruppo Mondadori Tv Sorrisi e Canzoni, in edicola in questi giorni, che dedica due pagine al capoluogo della Tuscia. Sede di numerosi set cinematografici e città che ha visto riaprire “la prima coproduzione internazionale dopo l’emergenza Covid”. Ossia la serie Rai “Leonardo” con gli attori Aidan Turner, Freddie Highmore e Giancarlo Giannini.

Il servizio di Tv Sorrisi e Canzoni dedicato a Viterbo

E sempre a Viterbo, “a breve – scrive Giusy Cascio su Tv Sorrisi e Canzoni – si sposterà il cast di un’altra fiction molto attesa, quella su Chiara Lubich, la docente e saggista cattolica che fondò il movimento dei Focolari”, molto forte nella Tuscia, “interpretata da Cristiana Capotondi”.

Viterbo – Le riprese dei Medici

Il settimanale del gruppo Mondadori ricorda poi che nel viterbese “George Clooney voleva comprarci casa, mentre sceglieva le location per ‘Catch-22’, la sua serie tratta dal romanzo satirico sulla seconda guerra mondiale di Joseph Heller”. Inoltre, anche “il regista Marco Garrone ha scelto la monumentale piscina coperta delle Terme dei papi per alcune scene di ‘Pinocchio’ e i fratelli Damiano e Fabio D’innocenzo hanno trasferito fuori città la periferia in cui è ambientato il loro film ‘Favolacce’, fiaba nera che si è aggiudicata l’Orso d’argento all’ultimo festival del cinema di Berlino”. L’articolo cita anche l’attore Daniel Sharman nei panni di Lorenzo il Magnifico nella serie “I medici” girata pure al colle del duomo a Viterbo.

Viterbo – L’attore Aidan Turner, Leonardo Da Vinci

Infine, quando si parla di set cinematografici nella città dei papi e più in generale di Viterbo, l’immancabile: Gigi Proietti. Con la divisa del maresciallo Rocca.

21 agosto, 2020