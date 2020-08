Bolsena - Paura ieri pomeriggio per l'equipaggio del velivolo che è stato messo in salvo grazie all'intervento della motovedetta dei carabinieri - Da capire la causa alla base dell'incidente

di Elisa Cappelli

Condividi la notizia:











Bolsena – L’idrovolante è precipitato, ha imbarcato acqua e poi è affondato nel lago.

Paura ieri per l’equipaggio di un velivolo che stava sorvolando il lago di Bolsena. Un pomeriggio che doveva essere spensierato ha, invece, sfiorato la tragedia.

Ancora non è chiara la causa dell’incidente che ha coinvolto ieri il piccolo aereo proprio durante la fase di decollo.

Forse per un problema tecnico o forse per il vento, l’idrovolante ha perso quota e non è riuscito più a riprendersi. Poco dopo è precipitato nel lago.

A nulla sono valsi gli sforzi dei soccorritori per cercare di imbracare il mezzo e tenerlo a galla: l’idrovolante ha imbarcato troppa acqua e si è inabissato nel lago di Bolsena.

Immediato l’intervento della motovedetta dei carabinieri che ha soccorso l’equipaggio del mezzo e lo ha portato a riva. I due sono fortunatamente illesi.

Ora spetta agli inquirenti capire cosa ha causato l’incidente.

Elisa Cappelli

– Idrovolante precipita nel lago di Bolsena

Condividi la notizia:











9 agosto, 2020