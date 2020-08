Maltempo, tre alberi abbattuti in poche ore

Viterbo - Tuscia sotto l'acqua ma, per ora, disagi contenuti

Viterbo – Tre alberi abbattuti in poche ore dalla furia di vento e pioggia.

Una grossa pianta è crollata in viale Trento, a Viterbo, non sulla strada, che è libera e perfettamente percorribile, ma lateralmente.

L’impatto è stato così forte da rompere una panchina di marmo collocata sui bordi del viale.

Altri due alberi sono caduti, sempre a Viterbo, in via Dora Baltea, in una specie di effetto domino: una è finita addosso all’altra ed entrambe sono crollate su una recinzione.

Fortunatamente nessuna persona che si trovasse a passare nelle vicinanze, quindi nessun ferito.

È intervenuto personale dell’ufficio tecnico, insieme a una pattuglia della polizia locale e ai vigili del fuoco per rimuovere tronco e rami.

Da stamattina il maltempo imperversa in tutta la provincia. Acqua e raffiche di vento ma, al momento, a parte alcuni rami e piccoli alberi caduti, si registrano danni e allagamenti di lieve entità.

Ieri la protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo gialla, di media gravità, per temporali e forti precipitazioni, per la giornata di oggi e le 18-24 ore seguenti.

30 agosto, 2020