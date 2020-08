Montalto di Castro - Sul posto carabinieri, vigili del fuoco, sanitari del 118 e polizia locale

Montalto – Precipita con l’auto dal ponte e muore.

L’incidente è avvenuto sulla sp Doganella, la strada che da Ischia di Castro porta a Montalto.

Stando alle prime ricostruzioni un giovane uomo sulla 30ina, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della macchina ed è precipitato dal ponte. L’impatto col suolo non gli ha dato scampo.

Il volo sarebbe avvenuto stanotte ma il ritrovamento è stato fatto solo stamattina.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri del radiomobile di Tuscania e delle stazioni di Valentano e Montalto, la polizia locale.

20 agosto, 2020