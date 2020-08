Viterbese, ecco le nuove maglie

Viterbo – Su uno dei completi, sullo sfondo bianco, trionfa una banda gialloblù. E non poteva essere altrimenti. Sugli altri due, invece, i colori sociali si alternano in maniera dominante. La Viterbese lancia le nuove maglie da gioco, che accompagneranno la squadra durante la stagione post Covid che prenderà il via il 27 settembre. Il giorno scelto per la presentazione in sala Regia è lo stesso in cui due anni fa si giocò la celebre sfida di coppa Italia tra Sampdoria e Viterbese. Ricordi indelebili per i tifosi che a fine stagione avrebbero assistito al cambio di proprietà a favore di Marco Romano. Il presidente sta portando avanti un restyling completo partito dallo stadio, passato per il cambio di nome e arrivato alle nuove divise griffate Nike, che saranno presentate tra poco nel palazzo comunale. A breve, precisamente alle 11, prenderà il via la conferenza del club. Samuele Sansonetti