15enni violentate durante una festa, gli arrestati davanti al gip

Matera - Oggi gli interrogatori di garanzia - Le due ragazze: "Volevamo solo ballare"

Pisticci – Avrebbero violentato in gruppo due turiste 15enni inglesi, durante una festa privata in una villa a Pisticci, a 60 chilometri da Matera, al via per i quattro arrestati – tutti giovanissimi di età compresa tra il 19 e i 23 anni – gli interrogatori di garanzia.

Questa mattina compariranno di fronte al gip del tribunale di Matera: sono accusati di violenza sessuale e lesioni personali aggravate. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la notte del 7 settembre, avrebbero spinto le due ragazze nel punto più buio della villa e poi le avrebbero abusate.

Le due 15enni sarebbero state vittime di distinte violenze sessuali a cui avrebbero partecipato anche altri quattro giovani, tre dei quali al momento risultano indagati in stato di libertà. Il branco, infatti, era composto da otto persone.

Le ragazze, stando a quanto raccontato agli agenti di polizia, si sarebbero difese con tutte le loro forze ma avrebbero dovuto soccombere alle botte e alle condotte degli arrestati e degli indagati caratterizzate ”da brutalità, gravità ed efferatezza”, secondo gli atti dell’indagine. Le vittime sarebbero state drogate prima delle violenze. Dagli esami tossicologici, come riporta il sito di informazione Today, è emersa la presenza di sostanze stupefacenti. L’accusa ritiene che la droga sia stata ”somministrata a loro insaputa”, le ragazze del resto negano di avere assunto stupefacenti.

“Era la nostra ultima sera in Italia. Era stata una bella vacanza. Volevamo soltanto ballare” avrebbero raccontato le due giovani agli agenti. “Quando siamo arrivate alla villa c’erano circa 20 persone, poi ne sono arrivate altre, alla fine eravamo circa 40-50. Si ballava, c’era da mangiare e drink liberi”.

“Il primo cocktail lo ha preparato il barman davanti a noi — spiega una delle due ragazze, secondo quanto riporta oggi Repubblica – Poco dopo un ragazzo mi ha mostrato un drink che aveva preso per me, io mi sono avvicinata e ci siamo presentati. Dopo aver bevuto il drink — prosegue — ricordo di essermi sentita strana e molto confusa”.

Sono sette finora le persone identificate dalla polizia e ritenute responsabili dalla procura. Quattro sono i ragazzi finiti in carcere, mentre nei confronti degli altri tre non sono state emesse misure cautelari. Tra loro ci sono pure due noti trapper. Un’ottava persona è da identificare.

14 settembre, 2020