di Francesca Buzzi

Viterbo – “Buon anno scolastico ragazzi, date il massimo!”. Il sindaco Giovanni Arena ieri ha dato via social la notizia che da oggi riaprono le scuole a Viterbo. Con un videomessaggio su Facebook.

La prima campanella doveva suonare il 14 settembre ma poi il primo cittadino aveva firmato un’ordinanza per posticipare l’apertura degli istituti scolastici a oggi, 24 settembre.

La causa era dar tempo alle scuole e al personale di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per ripartire in sicurezza, rispettando tutte le norme anticontagio Covid.

“Sarà un anno difficile e diverso da tutti gli altri – dice il sindaco nel breve video su Facebook -. Un augurio di buon lavoro a tutto il corpo docente, amministrativo e ai collaboratori scolastici. Un augurio speciale ai ragazzi: date il massimo, il mio sostegno per voi non mancherà mai!”.

Anno scolastico al via anche a Ronciglione e a Tuscania e anche in questi altri due Comuni i rispettivi sindaci hanno pubblicato sulle loro pagine social un videomessaggio per studenti, famiglie e personale.

“E’ tempo di tornare a scuola – ha detto Mario Mengoni, primo cittadino di Ronciglione -, di tornare alla didattica reale, dove si creano rapporti sociali e umani, nel rispetto del metro di distanza, ma in presenza di insegnanti e compagni”.

Anche a Ronciglione si era deciso per l’avvio ritardato di 10 giorni per sistemare gli ultimi interventi alle strutture.

“Abbiamo ampliato cinque aule – continua il sindaco Mengoni -: tre alle elementari e due alle medie. Poi abbiamo recuperato alcune sedi esterne: due al piano terra del liceo scientifico e tre presso la parrocchia della Pace. Ci saranno in questo modo sette luoghi di entrata e di uscita invece che tre e quindi servirà un sforzo maggiore della polizia locale per sorvegliarli”.

Infine l’augurio. “Buon anno scolastico – conclude Mengoni – e che sia lungo, fino a giugno”.

Anche a Tuscania è tutto pronto. Ieri l’ultimo sopralluogo del sindaco Fabio Bartolacci è servito a dare il via libera alle lezioni da stamattina.

“Non abbiamo aperto il 14 perché mancava la sicurezza necessaria, ma non per nostra colpa – chiarisce Bartolacci -. I dirigenti, le maestre e il personale Ata non erano state messe in condizione di preparare le scuole come necessario. Per questo ci siamo messi a disposizione e abbiamo lavorato mattina e pomeriggio, anche con l’aiuto di volontari, per garantire ai nostri ragazzi di ripartire e che non ci siano più contagi”.

Confermata, ovviamente anche l’apertura della scuola materna e dell’asilo nido di Tuscania, così come del servizio di scuolabus, al momento soltanto per chi abita nelle campagne e per i bambini portatori di handicap.

Finalmente suona la campanella anche a Blera, dove c’è la scuola dell’infanzia, le elementari e le medie. Da questa mattina bambini e ragazzi tornano di nuovo in classe.

24 settembre, 2020