Chiesa della Fortezze ripulita ma non dal comune…

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Merli (Lega): "Cittadini stanchi di vederla così sono intervenuti e li ringrazio" - Il consigliere aveva più volte sollecitato l'amministrazione

Viterbo – (g.f.) – “La chiesa delle Fortezze riqualificata”. Valter Rinaldo Merli aveva sollecitato un intervento e alla fine è arrivato. Anche se non proprio quello auspicato.

“Al monumento – dice il consigliere comunale della Lega – da anni all’abbandono, è stata data la sua dignità. Proprio ieri sono passato in zona Le Fortezze, oggetto di miei interventi e interrogazioni in consiglio comunale agli assessori Allegrini (Lavori pubblici) e De Carolis (Cultura)”.

Qualcosa è cambiato. “Pulizia completa dell’area, da parecchio deturpata anche da scritte sgradevoli sulla navata centrale e abbandonata a se stessa”. Monumento ripulito, ma da chi?

“Mi sono subito chiesto chi fosse stato l’ autore di questo nobile gesto. Non il comune, altrimenti sarei stato avvisato dagli assessori competenti”. Probabilmente qualche volontario volenteroso.

“Chi fa da sé fa per tre, anzi fa per la collettività – continua Merli – è quello che avranno pensato cittadini, che stufi di segnalare lo stato in cui versava la chiesa delle Fortezze al comune, hanno fatto da soli.

Cittadini comuni, che armati di scope e rastrelli hanno voluto ridare dignità a un monumento che la dignità l’aveva persa per colpa di decennali incurie da parte delle amministrazioni che si sono succedute”.

Merli si è voluto informare meglio. “Alcuni passanti – continua il consigliere – raccontano che in tarda sera e di mattina presto hanno notato persone che pulivano. Sono rimasto sbalordito ed entusiasta del risultato ottenuto. È il segno evidente del fatto che la cittadinanza è sofferente per lo stato di pulizia della nostra città e dei suoi monumenti”.

Tornando alla chiesa, invece: “In molti adesso si soffermano ad ammirarla, scattando foto e facendo selfie. Voglio ringraziare personalmente a nome dell’amministrazione quei volontari che hanno dato il loro contributo per riportare il monumento al suo antico splendore”.

7 settembre, 2020