Roma - Il 21enne è stato ucciso a calci e pugni da un gruppo di ragazzi - Aveva cercato di proteggere un coetaneo

Condividi la notizia:











Colleferro – Colleferro, arrestati 4 giovani per la morte di Willy

Per la morte di Willy Monteiro Duarte, il 21 enne ucciso con calci e pugni nella notte tra il 5 e il 6 settembre a Colleferro, sono stati arrestati quattro giovani. I presunti responsabili sono stati fermati dai carabinieri.

Willy Monteiro Duarte aveva 21 anni, era di origine capoverdiana e residente a Paliano.

Il ragazzo è morto dopo essere stato picchiato da un gruppo di giovani mentre tentava di placare una rissa. Inutile l’intervento dei sanitari del 118, Willy è arrivato in ospedale senza vita.

I presunti responsabili, tutti con età compresa tra i 22 e i 26 anni, devono rispondere di omicidio preterintenzionale.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, Willy e un amico sarebbero rimasti coinvolti in una rissa. Poi l’aggressione all’amico e l’intervento di Willy per difenderlo. In quattro avrebbero picchiato violentemente il 21enne e poi si sarebbero dati alla fuga.

Willy frequentava l’istituto alberghiero di Fiuggi e lavorava come aiuto cuoco in una struttura. Il suo sogno era quello di indossare la maglia giallorossa ed era una promessa della squadra locale di Paliano.

“Sconforto e disperazione – ha scritto in un post su Facebook il sindaco di Paliano, Domenico Alfieri – .Questo è quello che prova in questo momento la nostra città per la perdita del nostro Willy. Un bravissimo ragazzo che si è trovato nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. Tutta la città di Paliano si stringe intorno alla famiglia e ne condivide l’immenso dolore”.

A scrivere su Facebook anche il sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna. “L’omicidio avvenuto questa notte a Colleferro – si legge in un post – ci lascia senza parole. L’atto gravissimo e le modalità, che se fossero confermate sarebbero inimmaginabili per il nostro territorio, ci sconvolgono e ci riempiono di dolore e rabbia. Sono personalmente in contatto con le forze dell’ordine per avere delle informazioni maggiori e conoscere il nome della vittima, alla cui famiglia ci stringiamo con immensa tristezza”.

Poi anche un secondo post del sindaco: “Perdere le parole per me è molto raro, eppure da questa mattina mi rimangono in gola senza riuscire ad arrivare alle labbra. La nostra città e tutto il territorio sono abitati da gente per bene, da lavoratori e studenti; la nostra terra non può accettare la ferocia, la violenza ingiustificata, la sete di morte. Domani sarà lutto cittadino, alle 12 tutti dovranno fermarsi almeno per un minuto, abbassare le saracinesche e smettere di lavorare per riflettere”.

E ancora. “Ci costituiremo parte civile nel processo – si legge nel post – e con gli altri sindaci non lasceremo sola la famiglia, mai…Ai carabinieri abbiamo fornito tutto ciò che potevamo, soprattutto le immagini delle telecamere comunali che avevamo istallato di concerto con tutte le forze dell’ordine.

Alle 20 e 30, assieme a Domenico Alfieri e Felicetto Angelini deporremmo un mazzo di fiori nel luogo dove e mancato Willy, chi vuole può partecipare…Chiederò ogni giorno che giustizia venga fatta, chiederò fino allo sfinimento agli inquirenti di fare chiarezza e proteggere i testimoni ed alla magistratura di assicurare pene pesanti ai responsabili di tali efferatezze: l’omicidio di un ragazzo innocente non può passare come passa uno dolore”.

Perdere le parole per me è molto raro, eppure da questa mattina mi rimangono in gola senza riuscire ad arrivare alle… Pubblicato da Pierluigi Sanna su Domenica 6 settembre 2020

Condividi la notizia:











7 settembre, 2020