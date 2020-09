“Errori nelle Gps, pronti a fare ricorso se i punteggi non dovessero essere rettificati”

Viterbo - Lo fa sapere Silvia Somigli, segretario organizzativo regionale Uil scuola: "Il sindacato è a disposizione, insieme si può"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – In queste ore stanno pervenendo alla Uil Scuola di Viterbo numerosissime segnalazioni di errori nell’attribuzione dei punteggi nella Gps.

Sebbene la criticità, che sembra in queste prime ore gravissima, riguardi l’intero territorio nazionale, sembra che non abbia risparmiato la provincia di Viterbo, dove stiamo registrando diverse segnalazioni di attribuzioni di punteggio inferiore a quello dovuto o addirittura superiori.

Tant’è. Non si può escludere, in questo momento, che l’amministrazione provveda a rettificare, in tutto o almeno in parte, gli errori.

Ma ove ciò non accada, Uil Scuola, di concerto con lo studio legale della nostra organizzazione sindacale, sta già organizzando i ricorsi giurisdizionali, se saranno necessari.

A tal fine, i legali della Uil Scuola valuteranno unitamente a nostri dirigenti e consulenti tecnici specializzati, presso la nostra sede sindacale e presso lo studio legale.

Successivamente, si darà corso alle azioni giudiziarie, nel rispetto della tutela dei nostri iscritti e simpatizzanti che potranno usufruire delle nostre convenzioni.

Per qualsiasi verifica e valutazione, informazione e chiarimento del caso, contattare i seguenti numeri: 340/6649152 – 349/7417930 – 392/8280604, viterbo@uilscuola.it e il sito internet della Uil Scuola Viterbo. La Uil Scuola di Viterbo è aperta tutti i giorni al pubblico dalle 15,30 alle 19,30.

Silvia Somigli

Segretario organizzativo regionale Uil scuola

4 settembre, 2020