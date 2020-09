“Esasperato dalla condotta disinvolta della donna”, pena ridotta allo stupratore

Milano - L'uomo era stato condannato in primo grado a 5 anni

Milano – Condannato a 5 anni per violenze sulla convivente, la corte d’appello di Milano riduce la pena allo stupratore.

L’uomo, 63 anni, era stato condannato con rito abbreviato dal tribunale di Monza a 5 anni: aveva sequestrato la convivente, l’aveva picchiata e violentata per una notte nella loro roulotte finché non sono intervenuti i carabinieri chiamati dalla figlia. In appello, la condanna è stata abbassata a 4 anni e 4 mesi. I fatti risalgono alla notte dell’8 giugno 2019.

I giudici, così come riporta Repubblica, scrivono che “in un contesto familiare degradato” e “caratterizzato da anomalie quali le relazioni della donna con altri uomini”, l’intensità del dolo può essere attenuata dal fatto che l’uomo, “soggetto mite” sia stato “esasperato dalla condotta troppo disinvolta della donna” che “aveva passivamente subìto sino a quel momento”. Da qui la riduzione della pena.

