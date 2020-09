Fortunato Mannino (Cisl): “Garantire la sicurezza dei ragazzi è un dovere dello stato”

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Il sindacato della scuola incontra i dirigenti degli istituti in vista del nuovo anno - Questa mattina assemblea generale all'Itt Leonardo da Vinci

Viterbo – “Garantire la sicurezza dei ragazzi è un dovere da parte dello stato. Aiutare i dirigenti scolastici nella difficile fase che si aprirà con il 14 settembre, giorno di apertura delle scuole, un dovere e al tempo stesso un diritto del sindacato”. La Cisl del segretario generale territoriale Fortunato Mannino scende in campo a sostegno dei dirigenti scolastici degli istituti della Tuscia.

Questa mattina alle 10, all’istituto tecnico (Itt) Leonardo Da Vinci di Viterbo, un’assemblea nell’aula magna vedrà confrontarsi dirigenti scolastici e Cisl scuola. Interverranno Paola Serafin della segreteria nazionale Cisl scuola e coordinatrice dei dirigenti scolastici e Vincenzo Alessandro, reggente Cisl scuola Viterbo.

“Il 14 settembre si riaprono le scuole – ha dichiarato Mannino – e i dirigenti scolastici sono chiamati a svolgere un lavoro di grande responsabilità per garantire ai ragazzi e alle ragazze le lezioni nella massima sicurezza. La Cisl scuola ha organizzato un incontro tra le segreterie nazionale e territoriale della Cisl e i dirigenti scolastici degli istituti della Tuscia. Tutta la Cisl è impegnata affinché le criticità che caratterizzeranno l’apertura del nuovo anno scolastico vengano risolte. A partire dall’ingresso negli istituti, il distanziamento e l’uso delle mascherine”.

“Un altro problema che verrà affrontato – ha concluso Mannino – sarà poi quello dei trasporti. Dobbiamo garantire ai ragazzi e alle famiglie la massima sicurezza. Un dovere da parte di uno stato di diritto come il nostro. Proprio per questo siamo a totale disposizione e vicini ai dirigenti scolastici, soprattutto in questo momento così difficile e particolare”.

Daniele Camilli

