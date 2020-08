Giovanni Arena: “Riconosco che la città non è tenuta bene e i commenti negativi sono giusti”

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - L'ammissione del sindaco: "Questo mi serve per impegnarmi ancora di più, per ribaltare la situazione"

di Daniele Camilli

Viterbo – “Riconosco che la città non è tenuta bene e riconosco che i commenti negativi sono giusti. Questo mi serve per impegnarmi ancora di più, come sto facendo in prima persona. Per ribaltare la situazione”. Testuali parole di Giovanni Arena, sindaco di Viterbo. All’altro capo del telefono. Un’ammissione sincera. A pochi giorni dalla crisi che ha scosso la maggioranza di Palazzo dei Priori. E a poche ore dal consiglio sulla piscina comunale che lo ha visto scontrarsi duramente con l’opposizione.

“Spero che presto si possa dire – ha poi aggiunto il primo cittadino – che l’amministrazione sta investendo per la città. A quel punto penso che anche i cittadini potranno collaborare con l’amministrazione per mantenere decorosa la nostra città”.

Una città che s’è risvegliata dal lockdown, durante il quale il sindaco è stato presente in prima persona, invasa dall’erba, sporca e abbandonata a sé stessa. Con le periferie dimenticate e le piante di fico che crescono nelle piazze. E un autunno di sacrifici dietro l’angolo.

A colpire anche i commenti apparsi su TripAdvisor qualche settimana fa dove il centro storico di Viterbo è stato definito da alcuni turisti come il “più brutto della zona”. Diversi si sono infatti lamentati per la sporcizia e la difficoltà a raggiungerlo. Pur riconoscendone in pieno la bellezza.

“Sentendo però i commenti di quelli che stanno frequentando la città – replica il sindaco – anche molti turisti stranieri, le dichiarazioni sono state entusiaste. Siamo noi viterbesi che non riusciamo a valorizzare la città. Anche se io abitassi in una bettola che magari è uno schifo, cercherei comunque di dire che è la casa più bella del mondo. E vorrei che questa fosse la mentalità di tutti, e che tutti avessero pazienza. Capisco che dobbiamo fare tanto e molto, ma tutti si devono sentire partecipi. E mi rifaccio anche all’intervista del vescovo che mi è molto piaciuta. Il vescovo è stato di stimolo all’amministrazione. Dobbiamo mettere i viterbesi nelle condizioni di amare la città”.

In un’intervista rilasciata a Tusciaweb, il vescovo Lino Fumagalli ha rivolto un appello alle istituzioni. “Aiutateci ad amare di più la nostra città”, ha detto Fumagalli che ha poi proposto “un tavolo politico con tutte le forze presenti per risolvere i problemi del territorio”.

“Dobbiamo mettere i viterbesi nelle condizioni di amare la propria città – ha ribadito infine Giovanni Arena -. Ma nello stesso tempo da parte dei viterbesi ci deve essere quel senso civico e quell’amore per il posto in cui vivono che eviti comportamenti sbagliati e incivili che comportano per la comunità spese per migliaia di euro l’anno che si potrebbero risparmiare per fare interventi più efficaci per la città”.

1 settembre, 2020