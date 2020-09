“La zona del campetto del Pilastro va bonificata oppure l’area va chiusa”

Viterbo - L'allarme arriva direttamente dal prefetto Giovanni Bruno che ha scritto una lettera ai vigili del fuoco, alla Asl, al sindaco e al presidente della squadra di calcio della città per sottolineare "il preoccupante stato di degrado e incuria" - Una situazione scandalosa - FOTO E VIDEO

di Daniele Camilli

Condividi la notizia:











Viterbo – Monnezza e degrado, l’ennesimo. A Viterbo, città dell’incuria. Questa volta al Pilastro, quartiere popolare. Per l’esattezza al campo sportivo in erba sintetica, aperto di nuovo al calcio solo pochi mesi fa, dove si allena la Viterbese, in particolar modo i ragazzi del settore giovanile. Ma ‘sta volta c’ha messo maso il prefetto, Giovanni Bruno, che prima ha fatto un sopralluogo di persona poi ha preso carta e penna e ha scritto al comando provinciale dei Vigili del fuoco, alla Asl, al sindaco di Viterbo e al presidente dell’Unione sportiva Viterbese 1908.

Viterbo – L’area del campetto sportivo del Pilastro

L’oggetto della lettera del Prefetto: “segnalazione incuria e degrado campetto zona Pilastro – Rischi per la pubblica incolumità”. E le richieste sono tre. Tassative. “Effettuare gli opportuni controlli”, “indicare le misure necessarie per la bonifica dell’area”. Oppure, “interdire” la stessa.

La zona attorno al campo del Pilastro fa infatti semplicemente schifo. Abbandonata e degradata. Forse la più degradata di tutte in una città che dopo il lockdown si è ritrovata sommersa da erba, monnezza e, come sottolineato dai turisti su Tripadvisor appena un mese fa, dalla puzza.

Il prefetto di Viterbo Giovanni Bruno

“Lo scrivente – prosegue il prefetto Bruno nella sua lettera – segnala di aver constatato personalmente che la zona adiacente al campetto di erbetta sintetica, sito in zona Pilastro di questo comune, versa in un preoccupante stato di degrado ed incuria”.

Viterbo – L’area del campetto sportivo del Pilastro

Appena si arriva, c’è subito una busta di rifiuti ai margini di una pozzanghera appena fuori il cancello d’ingresso. Poco distanti i genitori aggrappati alla rete che vedono i figli giocare. A pochi metri dallo schifo. A separarli da plastica, vetri, pezzi di legno, calcinacci, uno scaldabagno, un estintore, eccetera, fortunatamente c’è la rete di recinzione del campo. Ma a pochi metri dalla monnezza sparsa ovunque ci sono gli spalti di metallo dove si siede la gente e dove i ragazzi appoggiano le loro cose.

Viterbo – L’area del campetto sportivo del Pilastro

Girando lì attorno si nota di tutto. Un vero e proprio campionario. Apice della schifezza e sintesi della disgrazia di una città lasciata a sé stessa. Fregandosene, perché il degrado del campetto del Pilastro è sotto gli occhi di tutti. Ma soltanto il prefetto sembrerebbe essere intervenuto e aver sollevato la questione con forza.

Viterbo – L’area del campetto sportivo del Pilastro

Ci sono anche bomboloni e piccole costruzioni diroccate, l’erba alta, materiale sportivo buttato in mezzo a un prato e altri oggetti che si utilizzano per gli allenamenti. Da restare allibiti, a bocca aperta. Come probabilmente è restato il prefetto stesso.

Viterbo – Il campetto sportivo del Pilastro

“Rilevandosi rischi per la pubblica incolumità – ha concluso la sua lettera Giovanni Bruno – vogliano le ss.ll. effettuare gli opportuni controlli, anche al fine dell’interdizione dell’intera area, o vogliano indicare le misure necessarie per la bonifica dell’area. Si rimane in attesa di celere riscontro”.

Daniele Camilli

Multimedia: Fotogallery: Il degrado del campo sportivo del Pilastro – Video: Una discarica

Condividi la notizia:











26 settembre, 2020