Tanti i ragazzi già sui banchi da oggi, ma alcuni comuni tra cui Viterbo posticipano al 24 settembre, altri al 28

di Francesca Buzzi

Viterbo – Metà Tuscia inizia l’anno scolastico, l’altra metà aspetta. Stamattina torna a suonare la campanella per gran parte degli studenti della provincia, ma sono molti anche i comuni che hanno deciso di posticipare l’avvio delle lezioni. Chi al 24, chi, addirittura, al 28 settembre.

Il capoluogo è tra quelli che farà passare altri 10 giorni. Il sindaco Giovanni Arena, infatti, ha firmato venerdì 11 settembre l’ordinanza che posticipa al 24 l’inizio degli istituti scolastici pubblici di Viterbo.

Una scelta che ha sollevato molte critiche dalle opposizioni politiche, primo tra tutti il Pd, ma anche da un gruppo di mamme arrabbiate e sfiduciate che proprio stamattina faranno un sit-in di protesta insieme ai loro bambini, armati di libri e quaderni, sotto palazzo dei Priori.

Il sindaco ha più volte dichiarato che la sua decisione è stata obbligata, perché in molti istituti mancano personale e norme di sicurezza. “E senza sicurezza non si parte” ha sottolineato Arena. Dunque tutto rinviato al 24. Sempre solo e soltanto se tutto quello che manca arriverà per quel giorno.

A far compagnia a Viterbo con il rinvio al 24 settembre ci sono anche Tuscania, Ronciglione e Blera. Ma c’è anche chi ha allungato ancora un po’: a Orte, Tarquinia e Grotte di Castro la campanella suonerà soltanto il 28 settembre, fra due settimane.

Tutto il resto della Tuscia parte oggi, come da indicazioni del governo.

Tornano sui banchi bambini e ragazzi di Caprarola, Canino, Soriano nel Cimino, Bolsena, Montalto di Castro, San Lorenzo Nuovo, Acquapendente, Montefiascone, Nepi, Vasanello, Vignanello, Vitorchiano e Civita Castellana. Anche a Bagnoregio riprende oggi l’anno scolastico, con la sola eccezione dell’istituto della frazione di Vetriolo, dove è posticipato al 23 perché sede elettorale.

Situazione un po’ diversificata, infine, a Vetralla e Bassano Romano. La prima aprirà la scuola dell’infanzia il 21 settembre e tutte le altre oggi. Bassano Romano invece inizia subito con l’istituto comprensivo e più tardi, il 24 settembre, sarà la volta delle scuole superiori.

14 settembre, 2020