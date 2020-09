“Io non mi dimetto, Sgarbi sta facendo il bene della città”

Sutri - Il consigliere comunale Roberto Zocchi replica all'opposizione

Sutri – Riceviamo e pubblichiamo – In risposta ai miei amici consiglieri del gruppo misto che chiedono per la seconda volta le mie dimissioni, presento le motivazioni che mi spingono a rigettare la proposta.

Si chiede a noi consiglieri comunali, e soprattutto a me Roberto Zocchi, di mandare a casa Vittorio Sgarbi perché sarebbe il male della città. Mah… io non sono d’accordo.

La prima volta che mi è stato chiesto di dimettermi era l’agosto 2018, appena due mesi dopo essere stato nominato sindaco Sgarbi e io eletto consigliere comunale. Il sindaco venne subito incolpato, a mio avviso del tutto ingiustamente, di collaborare con alcuni sostenitori esterni per riuscire ad aprire il museo di palazzo Doebbing, limitando il ruolo della giunta.

Oggi a distanza di 2 anni mi chiedete ancora di dimettermi. Vittorio Sgarbi, secondo i miei colleghi consiglieri, è colpevole di avere allestito tre mostre di livello internazionale, accolto personalità a Sutri e aver inserito la città tra i borghi più belli d’Italia. Inoltre sarebbe colpevole di aver fatto apparire Sutri sulle più importanti tv e testate giornalistiche nazionali e internazionali.

Dopo due anni di amministrazione il centro storico di Sutri conta 15 nuove attività, decine di bed & breakfast e una presenza turistica mai registrata prima.

E’ sicuramente vero che, con voi, ho contestato il ribaltone perché l’ho e lo abbiano ritenuto ingiusto. Non rinnego tutto quello che è accaduto, ma non possiamo discutere le capacità del nostro sindaco.

Lui, contrariamente a quanto sostenuto dai miei amici consiglieri, sta facendo il bene della città. Quindi, nonostante oggi sia cambiato il vicesindaco per una scelta di Sgarbi, io non intendo dimettermi.

Ne intendo dimettermi perché il sindaco avrebbe annunciato un’ordinanza che limita l’uso delle mascherine.

Cari amici di questa avventura unica, abbiamo avuto la fortuna di lavorare insieme a Vittorio Sgarbi. Dovrei dimettermi per chi e per cosa?

Cari amici consiglieri non vedo giganti intorno a lui e soprattutto non li vedo dopo di lui.

Roberto Zocchi

Consigliere del comune di Sutri

