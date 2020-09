“Il più importante progetto di rigenerazione della città, un lavoro coraggioso e un segnale di speranza per il futuro”

Viterbo - Gli imprenditori Domenico Merlani, Andrea Belli ed Ettore Bacchelli raccontano come è nata e gli obiettivi della nuova sede di Unindustria - FOTO E VIDEO

di Daniele Camilli

Viterbo – Hanno strappato la terra al degrado e all’abbandono. Come gli olandesi, un secolo e mezzo fa, la terra al mare. E adesso Valle Faul è più bella e la città di Viterbo ha il biglietto da visita che merita. E’ la nuova sede di Unindustria. A sud, tra Cassia, trasversale e zona termale. Questo grazie a Unindustria e a un gruppo di imprenditori che stanno dando un segnale importante. Guardare al futuro da protagonisti. Questa mattina l’inaugurazione, il taglio del nastro, il primo giorno.



Un tempo era un gazometro che dava luce e acqua, poi una zona abbandonata. Infine, negli anni ’90, un centro sociale. Adesso è stata recuperata e restituita alla città.

Viterbo – La nuova sede di Unindustria – I protagonisti

“Il primo importante progetto di rigenerazione”, ha detto il presidente di Ance Viterbo Andrea Belli. “Un progetto coraggioso e al tempo stesso un segnale importante”, ha sottolineato Domenico Merlani, presidente della Camera di Commercio. “Una sfida vinta – ha poi aggiunto Ettore Bacchelli di Immobiliare Viterbo – mantenendo storicità e peculiarità del luogo”.

Viterbo – Valle Faul – La nuova sede di Unindustria

L’idea risale a 10 anni, quando Domenico Merlani era presidente di quella che allora sin chiamava Confindustria. Lo stesso imprenditore, Merlani, che a nord sta riqualificando un altro ingresso della città dei papi. Sempre nel 2010 il sindaco Giulio Marini aveva ottenuto i finanziamenti europei del Plus per rilanciare l’intera valle.



Dieci anni dopo, una città diversa. Con una valle a fare da anello di congiunzione tra storia e innovazione. Una porta sulla modernità e verso il futuro.

Viterbo – La nuova sede di Unindustria – Intervista a Domenico Merlani, presidente Camera di commercio – Come nasce il progetto

“Ricordo quanto era forte l’esigenza di dare un’identità alla sede della nostra associazione – racconta Domenico Merlani –. Il segnale di un’associazione strutturata che raggruppa le più importanti risorse del territorio. Una scelta forte e al tempo stesso un lavoro che ha messo insieme le migliori energie della città in collaborazione con le amministrazioni pubbliche che si sono succedute in questi anni”.

Viterbo – La zona dell’ex gazometro come era una volta

Una struttura a ridosso di Porta Faul. Oltre 600 metri quadrati di superficie coperta, 5 ingressi un auditorium con 90 posti, una zona direzionale con 12 persone al lavoro, una presidenziale con uffici e sale riunioni, un magazzino e un parcheggio coperto. In cima all’edificio una terrazza che per la prima volta nella storia della città permette di avere uno sguardo a 360 gradi sull’intera Valle. Porta, palazzo dei papi, Trinità e torre dell’orologio. A una ventina di metri d’altezza. Una valle che così non s’era davvero mai vista.

Viterbo – La nuova sede di Unindustria – Intervista ad Ettore Bacchelli, imprenditore – Come si struttura il progetto

Tra i protagonisti dell’impresa, oltre a Merlani, ci sono anche Ettore Bacchelli di Immobiliare Viterbo, che ha realizzato l’opera, e Andrea Belli presidente di Ance.



“I lavori non sono stati per niente semplici – commenta Bacchelli -, ma siamo riusciti a mantenere la forma dell’ex gazometro e al tempo stesso a costruire un edificio all’avanguardia dal punto di vista delle tecnologie”. Impatto zero, un sistema di climatizzazione innovativo e una domotica di futura generazione. Stile e design, con soluzioni attente all’estetica del luogo, curate di persona da un imprenditore coraggioso, Bacchelli, che nel 1993 si trasferì a Viterbo dalla Sicilia. Una città che non conosceva e che adesso, dopo trent’anni di lavoro, lo vede tra i protagonisti del suo sviluppo.

Viterbo – La nuova sede di Unindustria

“Abbiamo lavorato – ha proseguito Bacchelli – per dare, a chi entra da Porta Faul, l’idea di come era una volta questa zona, con il suo gazometro. E al tempo stesso abbiamo progettato una struttura che sapesse rispondere a tutte le esigenze organizzative, di rappresentanza e sostenibilità di un luogo”.

Viterbo – La nuova sede di Unindustria – Intervista ad Andrea Belli, presidente Ance – Le prospettive future

Un progetto che ha visto collaborare diverse realtà imprenditoriali viterbesi. Il primo grande progetto di rigenerazione urbana, finora il più importante della città. Senza alcun consumo di suolo.



“Per Viterbo – ha detto Belli – la rigenerazione rappresenta lo sviluppo del futuro. Valle Faul è una delle zone d’ingresso della città, il suo biglietto da visita. Il benvenuto alla città. Con un’idea precisa in testa. Questo posto non sarà solo la sede di Unindustria, ma uno spazio aperto alla città. Ci aspettiamo che questo luogo possa essere un esempio per il futuro”.

Viterbo – La nuova sede di Unindustria – L’auditorium

Adesso manca da recuperare solo una parte che sta lì accanto. Per completare la sede dell’associazione degli imprenditori e completare definitivamente il rilancio di una zona fondamentale per la città. “Manca ancora questo passaggio – ha concluso Belli –. Sarà il prossimo obiettivo, recuperare il prima possibile la parte che manca. In accordo con la soprintendenza con la quale è stato avviato un dialogo fin da subito. L’ultimo pezzo di un sogno che si sta realizzando. Al servizio della città e del suo futuro”.

Daniele Camilli

– “Sarà la casa di tutti gli imprenditori e uno spazio di connessione con la città e il territorio”

16 settembre, 2020