“Ragazzi lasciati per strada dai pullman, la dirigenza Cotral ci riceva”

Farnese e Canino - I sindaci Giuseppe Ciucci e Lina Novelli chiedono un incontro risolutivo con l'azienda di trasporto pubblico

Farnese e Canino – “Continui disservizi e disagi, la dirigenza Cotral ci riceva”. I sindaci di Farnese e Canino, stanchi di veder ripresentarsi le stesse problematiche dello scorso anno scolastico, scrivono ai vertici dell’azienda che gestisce il trasporto pubblico nel Lazio.

La pausa dai problemi è durata per lo stesso numero di mesi che la scuola è rimasta chiusa, per via della pandemia di Coronavirus. Appena è ripartito l’anno scolastico la situazione pare sia tornata quella di prima.

“Con la riapertura delle scuole – spiega il sindaco Ciucci – sono di nuovo fioccati i disservizi degli autobus di linea Cotral. Sono bastati pochissimi giorni per farci perdere la pazienza. Tanti ragazzi, alcuni dei quali minorenni, vengono praticamente lasciati per strada perché non ci sono i pullman disponibili o si rompono. Le famiglie che pagano anticipatamente il servizio si vedono così, ogni giorno, sfumare un servizio che dovrebbe essere garantito sempre”.

I problemi ci sarebbero sia sulle linee da e per Farnese, ma coinvolgono anche Canino e per questo alle rimostranze di Giuseppe Ciucci si è aggiunta la collega sindaca Lina Novelli.

“Insieme – conclude Ciucci – abbiamo formulato ieri una richiesta di incontro urgente alla direzione Cotral affinché si trovino delle soluzioni che siano una volta per tutte risolutive e definitive”.

26 settembre, 2020