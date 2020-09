Referendum: il sì quasi al 70% – Regionali: Plebiscito per Zaia (Veneto) – Giani (Toscana) e Emiliano (Puglia) avanti

Elezioni 2020 - Proiezioni - Liguria: Toti avanti, in Campania bene De Luca, nelle Marche Acquaroli (centrodestra) avanti

Roma – Referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari, vince il sì. Con 51.440 sezioni scrutinate su 61.622, i favorevoli sono il 69,40% e il 30,62% i contrari.

Per le elezioni regionali, invece si parla ancora di proiezioni. Stando alle ultime pubblicate, confermata la netta vittoria pronosticata alla vigilia per Luca Zaia (centrodestra) in Veneto, così come quella di Giovanni Toti (centrodestra in Liguria). Centrodestra anche nelle Marche con Francesco Acquaroli.

Vincenzo De Luca (centrosinistra) sarebbe, secondo le proiezioni, confermato con un netto vantaggio in Campania e sarebbero avanti Michele Emiliano (centrosinistra) in Puglia ed Eugenio Giani (centrosinistra) in Toscana.

Mentre in Valle D’Aosta la Lega è primo partito, data tra il 20 e il 24%. Ma nella regione autonoma, il sistema elettorale non esprime direttamente un presidente.

Nel dettaglio, le proiezioni danno Luca Zaia in Veneto oltre il 74%, rispetto ad Arturo Lorenzoni (centrosinistra) fermo al 16%.

In Liguria Giovanni Toti (centrodestra) è al 52,9% rispetto a Ferruccio Sansa (centrosinistra) al 39%.

In Toscana Eugenio Giani (centrosinistra) è in avanti, seppure di poco, rispetto a Susanna Ceccardi (centrodestra):46,4% contro il 42,1%.

In Campania Vincenzo De Luca (centrosinistra) è dato al 60,2% rispetto al 20,3% di Stefano Caldoro (centrodestra).

In Puglia, Michele Emiliano (centrosinistra) arriva al 46% e Raffaele Fitto (centrodestra), 40,1%.

Nelle Marche Francesco Acquaroli (centrodestra) è in vantaggio con il 48% rispetto al suo principale antagonista, Maurizio Mangialardi (centrosinistra) con il 34,7%.

21 settembre, 2020