“Riapertura scuole il 24 settembre, scelta condivisibile”

Viterbo - Comune - Giacomo Barelli (Forza civica) favorevole al posticipo del rientro in classe

Condividi la notizia:











Viterbo – (g.f.) – “Riapertura scuole il 24 settembre, una scelta condivisibile”. Non capita spesso, ma stavolta Giacomo Barelli (Forza civica) è in linea con quella che appare la decisione dei sindaco Giovanni Arena.

Il primo cittadino è pronto a spostare di dieci giorni rispetto alle indicazioni del governo, l’inizio dell’anno scolastico nel capoluogo.

“Condivido al cento per cento – spiega Barelli – nutro seri dubbi sulla data d’avvio a 14 settembre, per poi chiudere quasi subito con il referendum, sospendendo le lezioni, quindi sanificare e tornare in classe.

Una scelta, quella di andare in avanti, che non pregiudica la didattica: il numero minimo di giorni è stabilito per legge e saranno recuperati quelli persi.

In questo modo si tutela anche la sicurezza, senza dover sospendere per sanificare dopo appena una settimana.

Devo dire, che in questo momento di crisi, la scelta del governo per il 14 non mi trova molto d’accordo”.

– Apertura scuole, nel capoluogo possibile slittamento al 24 settembre

Condividi la notizia:











9 settembre, 2020