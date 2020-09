Apertura scuole, nel capoluogo possibile slittamento al 24 settembre

Viterbo - Il sindaco Arena sta valutando un'ordinanza che sposta di 10 giorni la prima campanella: "Me lo hanno chiesto diversi istituti, ne sto parlando anche con il prefetto"

Viterbo – (g.f.) – Scuole, verso l’apertura il 24 settembre.

Il primo giorno di lezione nel capoluogo potrebbe slittare di dieci giorni rispetto alle indicazioni del governo che indicano la prima campanella per il 14 settembre.

Il sindaco Giovanni Arena ci sta riflettendo.

“Diversi istituti, scuole medie e superiori, mi hanno scritto – spiega Arena – chiedendo di posticipare”.

Una scelta che il primo cittadino può prende con una sola motivazione: “Come autorità sanitaria, se nelle comunicazioni è stato esplicitato che ci sono ancora situazioni da sistemare nelle norme anticovid, o il personale, posso valutare”.

Con un’ordinanza firmata dal primo cittadino. “Che deve avere il carattere dell’urgenza e della pericolosità, se ne sussistono i presupposti.

Più tardi mi confronterò anche con il prefetto per valutare meglio”. Arena sta valutando le varie ipotesi, ma al momento tra il 14 e il 24, la data più accreditata pare essere la seconda, quindi il rinvio.

La scelta del 24 settembre è dettata dal fatto che il 20 e il 21 in alcuni istituti saranno allestiti i seggi per il referendum costituzionale, poi sarà necessario sanificare i locali e prima d’entrare in aula è bene far passare un po’ di tempo.

9 settembre, 2020