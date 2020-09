Rientro a scuola, per Cotral e treni regionali capienza massima aumentata all’80%

Il giornale di mezzanotte - Trasporti - Approvate in conferenza unificata le linee guida del trasporto pubblico in vista del 14 settembre

di Samuele Sansonetti

Roma – Approvate in conferenza unificata le linee guida del trasporto pubblico. L’ok è arrivato ieri alla presenza della ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli e del ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia.

Il documento del Mit introduce alcune novità in vista del rientro a scuola del 14 settembre, che coinvolge il trasporto pubblico locale soprattutto per quanto riguarda gli studenti delle superiori.

“A bordo dei mezzi pubblici del Tpl – si legge nella nota diffusa dal ministero –, dei mezzi del trasporto ferroviario regionale e degli scuolabus del trasporto scolastico dedicato è consentito, in considerazione delle evidenze scientifiche sull’assunto dei tempi di permanenza medi dei passeggeri indicati dai dati disponibili, un coefficiente di riempimento non superiore all’80%, prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti.

Potrà inoltre essere aumentata la capacità di riempimento, oltre il limite previsto, esclusivamente nel caso in cui sia garantito un ricambio di aria e un suo filtraggio attraverso idonei strumenti di areazione che siano preventivamente autorizzati dal comitato tecnico scientifico”.

Anche per la Cotral e per i treni regionali utilizzati dagli studenti della Tuscia, dunque, il limite massimo viene aumentato in maniera sostanziale. Resta comunque in vigore la normativa sull’utilizzo delle mascherine e sul distanziamento sociale.

Su metro, autobus e mezzi di trasporto pubblico locale verranno installati i dispenser, in maniera graduale a partire dai mezzi più affollati, per la distribuzione del gel disinfettante per le mani.

Il governo, infine, ha previsto nella legge di bilancio lo stanziamento di 200 milioni per le regioni e 150 per comuni e province. I fondi sono destinati ai servizi aggiuntivi di trasporto ritenuti indispensabili per l’avvio dell’anno scolastico.

2 settembre, 2020