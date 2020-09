“Vanno tutti a scuola, siamo organizzati molto bene”

Vetralla - La dirigente scolastica Andreina Ottaviani descrive così il primo giorno all'istituto superiore Pietro Canonica - FOTO

di Daniele Camilli

Vetralla – Tutti a scuola. Questa mattina a Vetralla, all’Istituto superiore Pietro Canonica, è suonata la prima campanella. Nell’anno del Covid. E tutti quanti gli studenti stanno facendo lezione in presenza. E così sarà anche per i prossimi mesi.

“Vanno tutti a scuola al 100% – ha detto la dirigente scolastica dell’istituto Andreina Ottaviani – cioè sono e saranno tutti al 100% in presenza. Abbiamo le classi grandi, quindi abbiamo pienamente rispettato la distanza di un metro tra gli studenti. Nella massima sicurezza. Abbiamo pure i banchi singoli, con tanto di delimitazione del posto”.

Il primo giorno di scuola all'Istituto Pietro Canonica

Andreina Ottaviani è la preside dell’Istituto alberghiero Alessandro Farnese di Caprarola, con sedi distaccate a Vetralla e Montalto. Ottaviani è inoltre la reggente dell’Istituto comprensivo Roberto Marchini, sempre a Caprarola. Una vera e propria cittadella diffusa, tra nord, sud e ad ovest della Tuscia.

A Vetralla ci sono 6 classi dello scientifico, 3 dello sportivo, 3 del Cat e 2 del linguistico. Quattordici classi in tutto. Per un totale di 280 ragazzi circa, per una media di 20 persone per classe. Il personale invece ammonta a una cinquantina di persone.

La dirigente scolastica Andreina Ottaviani

“Ogni indirizzo – ha aggiunto Ottaviani – ha la sua entrata, con il personale che misura la febbre”. Tre entrate in tutto. “Non abbiamo avuto problemi di organizzazione a Vetralla – ha poi sottolineato la dirigente scolastica -. Siamo organizzati molto bene”.

Il primo giorno di scuola all'Istituto Pietro Canonica

I ragazzi sono entrati tutti senza alcun problema. In fila davanti agli ingressi. Prima la misurazione della febbre, poi la santificazione delle mani e infine, di nuovo, dopo mesi di assenza, tutti quanti in classe.

Il primo giorno di scuola all'Istituto Pietro Canonica

“Le mascherine – ha concluso infine Andreina Ottaviani – sono arrivate dal ministero e un po’ le avevamo già comprate per conto nostro. Ce le abbiamo per tutti. Abbiamo anche le visiere per i bidelli e il termoscanner per misurare la temperatura”.

Il primo giorno di scuola all'Istituto Pietro Canonica

14 settembre, 2020