Addio a Goffredo Ricci, fu presidente dell’Associazione industriali di Viterbo

Il ricordo dei presidenti di Unindustria e Ance Viterbo, Sergio Saggini e Andrea Belli

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Esprimiamo il nostro cordoglio per la scomparsa di Goffredo Ricci, storico imprenditore viterbese nel settore delle costruzioni e figura di riferimento per il sistema associativo di Unindustria e Ance.

Dal 1994 al 2000 è stato presidente dell’Associazione industriali di Viterbo e attualmente era proboviro di Unindustria e presidente onorario di Ance Viterbo.

Goffredo, uomo davvero unico per i valori che esprimeva, da sempre è stato vicino al mondo delle imprese. Negli importanti incarichi che ha ricoperto ha messo a disposizione la sua esperienza e profuso le proprie energie per affermare e difendere il ruolo degli imprenditori come volano fondamentale e imprescindibile per lo sviluppo del territorio.

Il suo ricordo sarà sempre presente in noi e ci spronerà a fare sempre meglio.

Siamo vicini alla famiglia in questo momento di dolore.

Sergio Saggini

Presidente Unindustria Viterbo

Andrea Belli

Presidente Ance Viterbo

29 ottobre, 2020