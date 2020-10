Coronavirus, in quarantena quattro sezioni della scuola materna a Orte Scalo

Orte - Lo fa sapere il comune - Domani la sanificazione dei locali dell'istituto

Orte – Quattro sezioni della scuola dell’infanzia di Orte Scalo in quarantena per Coronavirus. Lo fa sapere il comune di Orte in una comunicazione pubblicata sul portale istituzionale dell’ente.

Si tratta, secondo quanto riporta la nota, delle sezioni “A, B, C ed E” del plesso di largo Padre Geremia Subiaco. Le classi saranno in isolamento “da oggi e fino al 6 novembre, come da disposizione della locale Asl”. Il comune chiede ai genitori “di rispettare quanto previsto e di non far uscire i bambini”.

“Domani nel primo pomeriggio – continua il comune – tutto il plesso di largo Padre Geremia Subiaco verrà sanificato. Sarà garantita la Dad – Didattica a distanza, come previsto dalle linee guida, e sarà attivata da lunedì”.

La nota aggiorna anche sulla situazione delle classi già in quarantena, che sono “la 2D Cat fino al 30 ottobre; 2D medie Orte fino al 4 novembre; 3A elementari Orte fino al 6 novembre”. Per queste “si è provveduto a sanificare le aule nella serata di ieri”.

“Per quanto riguarda lo scuolabus utilizzato da alunni sintomatici, abbiamo provveduto a rappresentare alla Asl le misure adottate all’imbarco e all’interno del mezzo di trasporto, che provvederemo a sanificare nel fine settimana” conclude il comune.

