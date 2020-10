Due forti boati scuotono la Tuscia

Cronaca - Avvertiti nella zona del lago di Bolsena e in molti altri comuni della provincia - Il vicesindaco di Bolsena, Andrea Di Sorte: "Le finestre hanno tremato ma all'Ingv non risulta alcun terremoto" - Potrebbe trattarsi di aerei supersonici passati a bassa quota

di Samuele Sansonetti

Bolsena – Due forti boati avvertiti in molte zone della Tuscia.

E’ accaduto attorno alle 14,45 nella zona a nord-ovest della provincia.

Tra i comuni coinvolti quelli intorno al lago di Bolsena (Gradoli, Capodimonte, Bolsena, Marta, Valentano, Grotte di Castro e Montefiascone) ma anche Viterbo, Montalto di Castro e Tarquinia.

Tanta paura tra i residenti ma almeno per il momento nessun danno comunicato alle forze dell’ordine, durante le chiamate arrivate nelle varie stazioni.

L’ipotesi principale, in un primo momento, era quella di una scossa di terremoto ma l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia non ha inserito alcun dato all’interno del suo database, solitamente aggiornato in tempo reale.

“A Bolsena abbiamo avvertito due boati consecutivi che hanno fatto tremare le finestre in maniera importante – racconta il vicesindaco Andrea Di Sorte -. La protezione civile, però, ci ha spiegato che per il momento all’Ingv non risulta alcun terremoto. La mia idea, personale, è che si possa essere trattato del passaggio di uno o più aerei che abbiano infranto la barriera del suono come già accaduto in passato“.

Un episodio simile, in effetti, si è verificato il 14 settembre 2014, quando due boati simili furono avvertiti tra Viterbo, Ronciglione, Canepina, Soriano nel Cimino, Fabrica di Roma e Corchiano. In quel caso si sarebbe trattato di due aerei caccia.

Decine le segnalazioni arrivate alla redazione di Tusciaweb, alle forze dell’ordine e alla protezione civile.

22 ottobre, 2020