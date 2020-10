È il giorno del debutto per Gianluca Giampieri

Civita Castellana - Consiglio comunale d'insediamento per l'amministrazione di centrodestra - Apre i lavori un consigliere d'opposizione, Simone Brunelli (Pd) in attesa di nominare il presidente

Civita Castellana – (g.f.) – È il giorno di Luca Giampieri. Oggi in consiglio comunale il debutto per sindaco e giunta, a due settimane dalla vittoria al primo turno.

L’onore di aprire i lavori tocca a un esponente dell’opposizione. È Simone Brunelli (Pd) il consigliere anziano, quello cioè con il maggior numero di preferenze, sommate a quelle della lista con cui si presentava. Non capita spesso che la somma premi un esponente di minoranza.

Presiede i lavori fino alla nomina del presidente del consiglio, Claudio Parroccini (Forza Italia).

Giampieri presenta vicesindaco e assessori, oltre a prestare giuramento. Mentre in consiglio comunale, formalizzate le dimissioni di Maurizio Selli (M5s), al suo posto entra Valerio Biondi.

I vari gruppi nel frattempo hanno scelto i rispettivi capigruppo: Marco Rossi (FdI), Giulia Pieri (Lega), Floriana Vaglio (FI), Yuri Cavalieri (Rifondazione). Mentre per il Pd dovrebbe essere Simone Brunelli, anche se nel partito se ne è discusso fino all’ultimo.

Non c’è stato bisogno, invece, di confronti per decidere Biondi nel Movimento 5 stelle, essendo il suo un monogruppo.

La squadra di assessori, già al lavoro, vede Matteo Massaini della Lega vicesindaco con deleghe ad Attività Produttive, Sicurezza e Ordine Pubblico, Trasporto Pubblico Locale. Andrea Sebastiani (Lega), a Bilancio e Tributi. Simonetta Coletta (FdI)a Pubblica Istruzione, Spettacolo, Turismo, Cultura, Decoro urbano.Carlo Angeletti (FdI) a Lavori Pubblici, Politiche sociali, famillari e delle disabilità, Inclusione sociale e Sport. Silvia La Bella (FI), si occuperà diServizi Generali Istituzionali, Personale e Contenzioso.

Non ancora assegnate, invece, la deleghe ad Ambiente,bUrbanistica,Verde pubblico, che restano al sindaco Giampieri.

I cinque assessori si sono dimessi da consiglieri e al loro posto siedono tra i banchi, per Fratelli d’Italia, Gianluca Gasperini e Giovanna Fortuna, per la LegaLeonora Sconocchia e Leonardo Silveri, per Forza Italia Floriana Vaglio.

Giampieri sindaco, consiglio comunale e giunta

7 ottobre, 2020