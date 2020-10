Maurizi assente, l’allenamento della Viterbese lo dirige Boccolini

Canepina – Subito una sorpresa al primo allenamento settimanale della Viterbese. A dirigere la seduta, sul rettangolo verde di Canepina, c’è il tecnico della Primavera 3 Alessandro Boccolini. Nessun esonero per Agenore Maurizi, colpito da un’influenza che lo ha costretto a rimanere a casa per ovvi motivi. L’ipotesi che il tecnico della prima squadra abbia contratto il Covid-19 esiste ma in questo momento non è ancora confermata. Samuele Sansonetti