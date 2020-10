Scontro sul Natale, Barelli se ne va e Ricci chiede le dimissioni dell’assessore De Carolis

Viterbo - Consiglio comunale - Seduta interrotta dopo la pubblicazione di un avviso sulle luminarie prima ancora che fosse approvato il bilancio

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – Battaglia di Natale in consiglio comunale. Scontro fra maggioranza e opposizione, Giacomo Barelli (Forza civica) abbandona i lavori, la seduta si chiude prima del tempo e Alvaro Ricci (Pd) arriva a chiedere le dimissioni dell’assessore Marco De Carolis (Turismo).

Nel bel mezzo della maratona sul documento unico di programmazione, mentre ieri sera l’assessore Claudio Ubertini (Urbanistica) presenta la sua relazione, arriva la “bomba”. A sganciarla è proprio Barelli.

“Noi siamo qui che discutiamo sui fondi per il Natale e tutto il resto – spiega a microfono l’esponente d’opposizione – e sull’albo pretorio è stato pubblicato un avviso per le proiezioni natalizie sugli edifici”.

Quando il consiglio comunale sta valutando le spese da effettuare, prima ancora che il bilancio sia stato approvato e quindi le somme per progetti e iniziative siano stanziate, comprese quelle per il Natale, c’è chi si è portato avanti.

“Questo rende inutile il nostro lavoro – tuona Barelli – è umiliante. Della serie, tutto è stato deciso, manco aspettano che si approvi il bilancio, è uno schiaffo nei confronti del consiglio comunale”.

Non è da meno Alvaro Ricci (Pd): “Una situazione vergognosa”.

Sotto il profilo tecnico, si prendono impegni prima ancora che il bilancio sia approvato, quindi senza che le somme necessarie siano disponibili.

“Serve un approfondimento – sostiene la segretaria generale Puopolo, sollecitata a intervenire – il contenuto non è in linea con quello della delibera dello scorso 8 ottobre. Non è ancora stata approvata comunque, la copertura finanziaria, chiederò una spiegazione al dirigente e comunque è possibile intervenire in autotutela, non produrrà effetti negativi”.

Forse dal punto di vista amministrativo nessuna conseguenza, ma da quello politico le ha prodotte eccome. “Politicamente è uno sgarbo enorme – spiega Ricci – anche se dovesse essere revocato. Se l’assessore competente, De Carolis, ne era a conoscenza, chiederemo al sindaco Arena la revoca delle deleghe, una mozione di sfiducia. Non intendiamo andare avanti se non ci spiega come stanno le cose”.

Dall’opposizione vogliono sapere. Ma risposte non ne arrivano. Il sindaco Arena è impegnato altrove, l’assessore De Carolis, presente fino a un certo punto, poi se ne va.

Spettacolo disarmante, effetto fuggi fuggi. Se è vero, come sostiene qualcuno in maggioranza, che una spiegazione c’è e risiede nel fatto che si tratta di una manifestazione d’interesse senza impegno di spesa, procedura già seguita altre volte, non ci voleva molto a chiarire.

Invece le domande della minoranza restano senza risposta. Quando si dice assumersi le proprie responsabilità.

E non c’è nemmeno il dirigente Celestini, che il provvedimento lo ha firmato. “Non mi spiego come Celestini possa essere irreperibile e non risponda a nessuno – osserva Ricci – c’è un consiglio comunale bloccato e non c’è il dirigente, che deve essere sempre reperibile, a riferire”.

Alla fine tocca al presidente del consiglio Stefano Evangelista prendere una decisione, ed è l’unica possibile. Sospendere la seduta in attesa di risposte.

Giuseppe Ferlicca

22 ottobre, 2020