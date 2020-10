Segretaria Pd positiva, sotto la lente riunione a Montefiascone

Viterbo - Come prevede la prassi in questi casi, per via dei contatti

Viterbo – Manuela Benedetti positiva al Coronavirus, con la scoperta da parte della segretaria provinciale Pd d’avere contratto il virus, sono scattate tutte le procedure previste.

Per via del ruolo ricoperto, i contatti quotidiani sono diversi e i protocolli prevedono particolare attenzione. Anche se le norme sono state rispettate.

La scorsa settimana c’è stata la direzione provinciale del Partito democratico, con il segretario regionale Astorre. Ma la sede scelta, la sala conferenze della provincia, è sufficientemente grande da garantire un certo livello di tranquillità.

C’erano diversi esponenti, dal capogruppo al comune di Viterbo al consigliere regionale Enrico Panunzi. Nelle retrovie della sala.

Al tavolo solo in tre, Astorre con Alessandro Mazzoli e Benedetti, agli estremi, mantenendo distanze e mascherine. Tanto che dalla Asl non è partito nulla.

Maggiore attenzione, invece, alla riunione di venerdì scorso a Montefiascone, dopo la caduta dell’amministrazione Paolini.

La sede del Pd dove si è tenuta, in via Cavour, ha spazi non enormi e seppure, a quanto è dato sapere tutti indossassero la mascherina, la segnalazione delle persone presenti alla Asl c’è stata. C’erano, tra gli altri, il segretario Frallicciardi e il capogruppo Cimarello.

A qualcuno è arrivato l’invito a rimanere in isolamento fiduciario per dieci giorni.

15 ottobre, 2020