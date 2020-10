Si rompe una griglia sul Semianello, chiusa al traffico una corsia

Viterbo - Intervento della polizia locale - Fiaccole per segnalare il punto

Viterbo – Si rompe una griglia sulla Tangenziale, chiusa al traffico una corsia.

Questa mattina per cause in corso d’accertamento una griglia di scolo sul Semianello all’altezza del sottopassaggio si è rotta creando pericolo per il passaggio di macchine e moto.

Sul posto, intorno alle 7,45, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Viterbo che hanno segnalato il pericolo accendendo anche delle fiaccole e mettendo un sicurezza la zona.

Una corsia è stata chiusa al traffico in direzione rotatoria via Belluno con idonea segnaletica in quanto la griglia la momento non può essere saldata e ripristinata.

20 ottobre, 2020