Spaccia eroina a ragazzina dai domiciliari, in manette per la quarta volta 37enne

Viterbo - In poco più di un mese gli sono stati sequestrati complessivamente 24 grammi di eroina

Condividi la notizia:











Viterbo – (sil.co.) – Nuovamente nei guai per avere spacciato eroina a una ragazzina mentre era ai domicliari il 37enne del Pilastro, arrestato all’inizio di settembre dopo essere stato sorpreso a cedere eroina per la terza volta in pochi mesi. In poco più di un mese gli sono stati sequestrati complessivamente ben 24 grammi di eroina.

L’uomo, una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, è stato nuovamente arrestato, stavolta mentre si trovava ai domiciliari nella palazzina di via Domenico Corvi dove risiede. Si tratta del quarto arresto in meno di un anno per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

E’ il pusher fermato nei giorni scorsi dai carabinieri del Norm di Viterbo dopo la cessione di una dose di eroina a una giovanissima assuntrice che è stata segnalata alla prefettura. A seguito dell’immediata perquisizione, i militari hanno trovato nascosti nell’abitazione del 27enne tre ovuli di eroina per un totale di 15 grammi. Questa mattina comparirà davanti al giudice per l’interrogatorio di convalida.

A settembre i carabinieri lo avevano bloccato proprio nel momento in cui l’uomo – portatosi velocemente in un parcheggio antistante un ristorante – aveva appena venduto una dose di eroina ad un tossicodipendente, anche lui viterbese, procedendo al sequestro dello stupefacente e del denaro.

Nella sua abitazione, un appartamento in una palazzina di via Domenico Corvi, il 37enne avrebbe allestito una sorta di minimarket della droga. Eroina e anche hashish. Ma il continuo via vai di clienti non sarebbe passato inosservato, creando allarme nei vicini e facendo scattare per l’ennesima volta le indagini degli investigatori che ne conoscevano i recentissimi precedenti.

All’interno del suo appartamento, abilmente celati, il mese scorso militari hanno rinvenuto circa 9 grammi di eroina e 2 grammi di hashish, suddivisi in dosi, pronte per la vendita sulla piazza di spaccio. Decine per l’appunto, secondo l’accusa, le cessioni di eroina ad opera dell’uomo in favore di altrettanti assuntori. E adesso è scattato il quarto arresto.

Articoli: Spaccia eroina nel parcheggio di un ristorante, resta ai domiciliari pusher del Pilastro – Sorpreso a spacciare eroina, arrestato dai carabinieri

Condividi la notizia:











15 ottobre, 2020