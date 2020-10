Violenza sessuale su bimba di dieci anni, condannato a 5 anni e mezzo un cinquantenne

Tribunale - L'imputato dovrà anche versare 50mila euro di risarcimento alla vittima

Nepi – Violenta una bambina, operaio condannato a 5 anni e mezzo di reclusione e 50mila euro di risarcimento alla vittima.

L’accusa lo scorso 8 luglio aveva chiesto una condanna a sei anni e mezzo di reclusione. Parte civile per la figlioletta minorenne la mamma, assistita dall’avvocato Luigi Mancini. Ieri la sentenza di primo grado al termine del processo davanti al collegio presieduto dal giudice Gaetano Mautone.

Imputato un cinquantenne, che all’epoca dei fatti lavorava per lo stesso datore di lavoro della madre, dipendente di una casa di riposo di Nepi, cui la figlioletta un giorno avrebbe detto di temere di essere incinta, confidando gli abusi che avrebbe subito da parte dell’uomo, d’origine romena, arrestato dai carabinieri a novembre 2017. Le indagini, coordinate dalla pm Chiara Capezzuto, erano scattate un paio di mesi prima, i primi di settembre, dopo la denuncia della madre.

“Mamma, ho paura di essere incinta”, avrebbe detto la piccola alla madre, raccontandole due episodi avvenuti nell’alloggio del presunto orco, il primo dei quali a giugno e il secondo ad agosto. Un fulmine a ciel sereno per la donna che in prima battuta avrebbe telefonato a un amico, il quale l’ha sconsigliata, dicendogli di essere pronta a scendere nel parco della struttura, dove il presunto pedofilo stava lavorando, per affrontarlo direttamente.

La versione della minore, giudicata attendibile in seguito a perizia psichiatrica, è stata cristallizzata il successivo mese di dicembre in sede di incidente probatorio. Con dei pretesti, il cinquantenne sarebbe riuscito ad attirare la minore nel suo appartamento.

Quindi l’avrebbe immobilizzata, denundandosi davanti a lei e costringendola a subire atti sessuali, consistenti in strusciamenti delle parti intime.

L’operaio, che ha sempre negato tutto, dicendosi completamente estraneo ai fatti contestati, era accusato di violenza sessuale, con l’aggravante di avere commesso il fatto in danno di minore che, alla data del primo episodio, non aveva ancora compiuto dieci anni.

