“Bianca Piergentili presidente, Filippo Maria Grassi vice e Yuri Quintiliani segretario”

Viterbo - La consulta provinciale degli studenti rende noto il direttivo per il nuovo anno scolastico

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Oggi, in data 30 novembre 2020, si è svolta la prima plenaria di questo anno scolastico in cui si sono svolte le elezioni per presidente, vicepresidente e segretario.

Si apre un nuovo capitolo per la consulta provinciale degli studenti di Viterbo, che riconferma Bianca Piergentili come presidente, Filippo Maria Grassi come vice e Yuri Quintiliani come segretario.

La consulta è pronta per ripartire con la programmazione e la realizzazione di iniziative, progetti ed eventi che vadano ad aiutare gli studenti di tutta la provincia soprattutto in una situazione critica e complessa come quella che stiamo vivendo a causa del Covid-19.

“La Cps di Viterbo da sempre si è impegnata per essere un punto di riferimento per gli studenti, per educare cittadini attivi e per mettere a sistema tutte le intelligenze in campo studentesco, sapendo coniugare idee diverse e riuscendo, in tutti i luoghi, a rappresentare al meglio gli studenti – afferma la presidente – e con questa plenaria rinnoviamo il nostro impegno in materia anche in questo anno scolastico”.

Sarà importante offrire un supporto reale agli studenti per far sì che i loro diritti, molto spesso non rispettati soprattutto in questo periodo, vengano rispettati, avere un sistema di trasporti attento alle esigenze degli studenti è fondamentale quanto avere delle scuole che soddisfino le necessità degli studenti e che non cadano a pezzi.

Ambiente, edilizia scolastica, trasporti, diritti degli studenti ma anche lotta alle discriminazioni e aiuto psicologico per tutti gli studenti saranno i punti su cui la consulta andrà a lavorare, con un’attenzione particolare per quanto riguarda la situazione pandemica.

Consulta provinciale degli studenti Viterbo

Condividi la notizia:











30 novembre, 2020