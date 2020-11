Minaccia autista del Cotral e prende bus a bottigliate, è caccia al vandalo

Tribunale - Imputato di violenza, minaccia e interruzione di pubblico servizio, non si presenta al processo

Monterosi – (sil.co.) – La notte tra il 30 gennaio e il primo febbraio 2019, a Monterosi, avrebbe minacciato l’autista di un autobus di linea e mandato in frantumi il vetro della portiera del mezzo con una bottigliata. Ma al processo non si è mai presentato in quanto nel frattempo si sarebbe reso irreperibile.

Protagonista un operaio quarantenne d’origine kosovara, a suo tempo risultante domiciliato a Barbarano Romano. Ma all’udienza di ieri non si sono presentati né lui, né il suo avvocato di fiducia.

Il giudice Gaetano Mautone, prima di procedere lo stesso, dichiarando l’imputato contumace, ha così disposto ulteriori ricerche all’ultimo indirizzo conosciuto, tramite i carabinieri della stazione di Barbarano Romano.

Un anno e mezzo fa il quarantenne fu arrestato dai carabinieri del Norm della compagnia di Civita Castellana, su attivazione della centrale operativa della compagnia, in seguito all’allarme del conducente di un bus del Cotral che si trovava in difficoltà.

Un passeggero, per l’appunto l’attuale imputato, aveva cominciato a dare in escandescenza, minacciando violentemente l’autista, che è stato anche obbligato a bloccare la corsa. L’uomo ha pericolosamente brandito una bottiglia di vetro che ha scagliato contro la portiera, frantumando il vetro.

Alla giustizia italiana deve rispondere di violenza, minaccia e interruzione di pubblico servizio.

Il processo, in attesa di sapere se dell’imputato ci sono notizie, è stato rinviato al prossimo 9 aprile.

7 novembre, 2020